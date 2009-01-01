"الغارديان" تضع 3 سيناريوهات لنهاية الحرب الامريكيه الاسرائيلية على ايران وسط غضب ترامب اليائس وتخبط الحلفاء

لندن / وكالات /

وضعت صحيفة "الغارديان" البريطانية 3 سيناريوهات لنهاية حرب إيران، والتي اندلعت بهجوم إسرائيلي أمريكي في الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت، على موقعها الإلكتروني، إن هناك ثلاثة خيارات:

"تتمثل السيناريوهات الثلاثة بين صراع طويل وممتد ينتهي باستسلام إيران؛ أو إعلان أحادي للنصر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أو اتفاق يمكن أن كبيراً أو صغيراً، إقليمياً أم ثنائياً، شاملاً أم محدوداً، لإنهاء الحرب.

ويرى سيمون ماكدونالد، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية البريطانية، أنه لا ينبغي استبعاد احتمال تحقيق انتصار أمريكي إسرائيلي، في ظل ما وصفه بـ"هوس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإيران طيلة حياته.

وقال إن نتنياهو، على طريقة ونستون تشرشل، الذي حذّر مبكراً من تهديد ألمانيا النازية، يرى أن التهديد الإيراني مشابه.

في السيناريو الثاني، قد يعلن ترامب النصر ببساطة وينسحب من الحرب، بحجة أنه دمّر أو قلّص قدرة إيران على تهديد المنطقة مرة أخرى. وقد كانت هناك لحظات بدا فيها الرئيس الأمريكي مستعداً لاتخاذ هذه الخطوة، عندما ادّعى أن تدمير البحرية الإيرانية وبرنامجها النووي وأجهزتها الأمنية ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية قد تحقق بالفعل.

أما الخيار الثالث والأخير فهو خفض التصعيد ثم السلام، وقد يكون هذا السلام من النوع الذي يتم فيه عرض "الصورة الكاملة" على جميع الأطراف مسبقاً، وهو تعبير يستخدمه أحياناً جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، أو قد يتحقق بشكل تدريجي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن قطر وتركيا يمكن أن تلعبا دوراً محورياً في إقناع إيران بالتفاوض في نهاية المطاف، من أجل وضع حد لهذه الحرب.

كانت "سياسة حافة الهاوية"، أي القدرة على دفع دولة ما إلى حافة الحرب دون إلقائها في الهاوية، حجر الزاوية في دبلوماسية الحرب الباردة. لكن في عصرنا الحالي المختلف والأكثر اضطراباً، الذي تلاشت فيه الحدود الفاصلة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وانتشرت أسلحة الحرب، انقلب العالم هذا الأسبوع أخيراً من الحافة، وها هو الآن في حالة سقوط حر.

وتضيف، كلفت الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران الولايات المتحدة 12.7 مليار دولار (9.5 مليار جنيه إسترليني)، لكن البنتاغون يسعى الآن للحصول على تمويل عسكري يصل إلى 200 مليار دولار.

لم يعد سعر النفط عند 125 دولاراً للبرميل مجرد خيال إيراني أو روسي. قد لا يعود جوهرة التاج القطري، رأس لفان، أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى العمل بشكل كامل قبل خمس سنوات، بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً.

وتتعرض مستودعات النفط القابلة للاشتعال الأخرى في الخليج، من البحرين إلى أبو ظبي، لطائرات إيران بدون طيار منخفضة التكلفة. ثم أضف إلى ذلك الخسائر البشرية المتمثلة في إصابة 18 ألف مدني ومقتل أكثر من 3 آلاف في إيران وحدها.

كان النظام في طهران، الذي يقاتل من أجل بقائه، قد حذر منذ فترة طويلة من أنه إذا تعرض لهجوم فسوف يرد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

ومع ذلك، بدا دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، متفاجئاً عندما فعل النظام ذلك. وقد قال علي خامنئي، المرشد الأعلى الراحل، الذي اعتاد على عقود من العزلة والإدانة، في مطلع فبراير: «على الأمريكيين أن يعلموا أنه إذا أشعلوا حرباً، فستكون هذه المرة حرباً إقليمية».

كما قالت إيران إن مرحلة جديدة من الصراع ستبدأ إذا تعرضت منشآتها الطاقية للهجوم. وقد أوضح علي لاريجاني، رئيس الأمن الإيراني الذي اغتيل، هذا الأمر صراحةً لدول الخليج وحاول إقناعها بأن مصلحتها الوطنية لا تكمن في الانحياز إلى إسرائيل. لكنه حظي بـ"جنازة شهيد" يوم الأربعاء عندما ضربت إيران رأس لفان.

لا يتورع النظام الإيراني عن تصعيد الحرب. بل إن استعداده للقيام بذلك هو سلاحه الأقوى. فقد حذر مسؤول إيراني هذا الأسبوع قائلاً: "هناك أوراق لعب أخرى تم إعدادها وستدخل حيز الصراع في الوقت المناسب". وربما يكون هذا إشارة إلى محطات تحلية المياه في الخليج، التي تشكل محور النظام البيئي الهش في المنطقة.

تستفيد القيادة الإيرانية، التي ليس لديها ما تخسره، من ميزة غير متكافئة تتمثل في إثارة الخوف. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لأوروبيين مثل جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، فإن الشاغل الرئيسي هو الركود الاقتصادي والتدفق الجماعي للاجئين من إيران المنهارة.

وتقول إن على أوروبا أن تستعد لإغلاق حدودها. وبالمثل، فإن إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز يبدو محفوفًا بمخاطر سياسية بالنسبة للقادة الأوروبيين. قد يدعو ترامب الآن إلى "جهد جماعي" لضمان سلامة المضيق، لكن يُطلب من أوروبا تصعيد حرب لم تُستشر بشأنها وتوقعت عواقبها.

يُقال إن الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض «غاضب أكثر من أي وقت مضى». إنه غاضب من حلفائه الأوروبيين، الذين يعتبرهم مترددين وناكرين للجميل، ومن منتقديه من أنصار حركة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” MAGA) ) وهو غاضب من تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، لشهادتها أمام الكونغرس بأن إيران لا تعيد بناء منشآت تخصيب اليورانيوم، ومن جي دي فانس، نائب الرئيس، الذي يقول صمته الكثير.

حتى شعبيته بين أوساط اليمين الأوروبي الشعبوي تتعرض لضغوط. فقد اشتكى تينو شروبالا، الزعيم المشارك لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، قائلاً: «بدأ ترامب كرئيس سلام. وسيُنتهي به المطاف كرئيس حرب».

والأسوأ من ذلك، أن تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل، الصخرة التي انطلقت منها الحرب، يسبب له مشاكل مع دول الخليج ويكشف عن الاختلاف في الأهداف الإسرائيلية والأمريكية. تراجع ترامب عن ادعائه بأن إسرائيل لم تستشره بشأن ضربتها لحقل الغاز الإيراني ”جنوب فارس“، وهو هجوم طلبت دول الخليج عدم تنفيذه لأنه سيؤدي إلى انتقام إيراني.

قال ترامب يوم الخميس: ”أخبرت [بنيامين نتنياهو] ألا يفعل ذلك. علاقتنا جيدة جدًا – الأمر منسق. لكن في بعض الأحيان، يفعل شيئًا ما، وإذا لم يعجبني، [أخبره] أننا لن نفعل ذلك.“ لكنها كانت المرة الثانية خلال أسبوع يبدو أن إسرائيل لديها قائمة أهداف معتمدة مختلفة عن الولايات المتحدة. في وقت سابق من الحرب، قصفت إسرائيل أربعة مستودعات رئيسية لتخزين الوقود تحيط بطهران، مما تسبب في هطول أمطار سوداء على المدينة.

يبدو أن الدبلوماسية قد وصلت إلى طريق مسدود. في السفارة البريطانية في طهران، المقيم الوحيد هو كلب، وله ثلاث أرجل فقط. حول طاولات الغداء الدبلوماسية في لندن، هناك حديث يائس عن مخارج، لكن قلة هم الذين يستطيعون تحديد مخرج قد يكون ترامب على استعداد لاتخاذه.