موسكو تُحذر من "كارثة إقليمية" وشبكة وتطالب بتحقيق دولي في استهداف منشأة "نطنز"

موسكو/ وكالات/

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الذي استهدف منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم في إيران، واصفةً الواقعة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وحذرت موسكو من التبعات الخطيرة لمثل هذه التحركات، مشيرةً إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على شفا كارثة حقيقية.

وفي بيان رسمي، شددت الخارجية الروسية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، مؤكدة أن الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمتان بتقديم تقييم موضوعي وفوري وشامل لملابسات الهجوم.

كما لفت البيان إلى أن استهداف المنشآت النووية لا يقوض جهود الاستقرار الدبلوماسي فحسب، بل يرفع من مستوى المخاطر البيئية والأمنية في المنطقة إلى حدود غير مسبوقة.