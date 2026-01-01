الرئيس الإيراني يتوعّد بالانتقام ومئات الآلاف يحتشدون مطالبين بالثأر لخامنئي

السبت 21 مارس 2026 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران/ وكالات/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الانتقام والثأر لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي يعد واجبًا وحقًا مشروعًا لنا".

واكد أن إيران "تعتبر الثأر والانتقام من منفّذي هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجبًا وحقًا مشروعًا لها، وستبذل كل طاقاتها لتحقيق هذه المسؤولية".

وتشهد طهران توافد حشود غير مسبوقة إلى الساحة المركزية في تظاهرة حاشدة مطالبين بالثأر للمرشد الأعلى علي خامنئي والردّ الفوري والحاسم على الولايات المتحدة وإسرائيل.

واكتظت الساحة الرئيسية في طهران بمئات الآلاف من المواطنين الذين هتفوا بشعارات غاضبة تدعو للانتقام، بعد ساعات من إعلان نبأ الوفاة.

ورفع المتظاهرون صور خامنئي ولافتات تطالب "بضربات موجعة" ضد المتورطين في الضغط على إيران.

القناة 12 العبرية ؛ هل أوقع “الموساد” نتنياهو وترامب في فخّ الحرب على ايران ؟

تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي

إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

قصف حقل بارس كشف المستور.. ترامب ونتنياهو يختلفان على مصير النظام الإيراني..

ترامب يتخذ قرارًا مفاجئا بشأن العملية العسكرية ضد إيران ..

عراقجي: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم

في تصريحات متناقضة ..ترامب: لا نحتاج إلى هرمز وندرس تقليص جهودنا العسكرية

ترامب يتخذ قرارًا مفاجئا بشأن العملية العسكرية ضد إيران ..

غوتيريش يحذر من تحول "مجلس السلام" إلى مشروع شخصي لترمب خارج إطار إعمار غزة

الجيش الإيراني لم يدخل المعركة بعد.. عراقجي في آخر رسائله عبر الأتراك: الحرس الثوري “يتصدر القرار”

إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

عراقجي: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم