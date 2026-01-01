البابا يواجه الرئيس الأمريكي ..

سما / وكالات /

يواجه البابا ليو الرابع عشر، أول أمريكي يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية، مواجهة علنية ومباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لتقرير واسع الانتشار نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، بدأ الزعيم الروحي، البالغ من العمر 70 عامًا والمولود في شيكاغو باسم روبرت "بوب" بريفوست، والذي أمضى سنوات طويلة مبشرًا في بيرو، بالتعبير مؤخرًا عن معارضته لسياسات إدارة واشنطن، خاصة في مجالي السياسة الخارجية والهجرة، في مسعى منه للدفاع عن النظام العالمي.

في خطاب ألقاه البابا مؤخراً أمام السفراء في الفاتيكان، أعلن أن "الحرب عادت إلى الواجهة". ورغم أنه لم يذكر الرئيس بالاسم، إلا أن رسالته كانت موجهة إلى تصرفات ترامب في فنزويلا، وتهديداته بالسيطرة على غرينلاند، وحشده العسكري استعداداً لمواجهة إيران. وحذر البابا من أن محاولة القوى فرض سيطرتها بالأسلحة تهدد سيادة القانون والتعايش السلمي في العالم.

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن فهم لاو العميق للمجتمع والسياسة الأمريكية يجعل من الصعب على السياسيين الأمريكيين رفض تصريحاته باعتبارها هراءً، كما يحدث أحيانًا مع تصريحات الباباوات الأجانب.

بلغت التوترات بين الفاتيكان والبيت الأبيض ذروتها بشأن أزمة الهجرة، عقب مداهمات واسعة النطاق نفذتها أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. وانتقد لاو الإدارة بشدة، مشيرًا إلى استحالة معارضة الإجهاض مع تأييد المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين في الوقت نفسه. وردًا على ذلك، رفض البيت الأبيض هذه الاتهامات، ودعا الكنيسة إلى "تصحيح مسارها".

يواجه الفاتيكان، أحد أصغر دول العالم، صعوبة في كبح جماح سياسة النفوذ الأمريكية على الساحة الدولية. ورغم رفض البابا دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بصفة مراقب، مفضلاً التأكيد على أهمية الأمم المتحدة، إلا أن مساعيه للوساطة تُحبط مراراً وتكراراً. وهكذا، فبينما سعى الفاتيكان إلى تعزيز حل دبلوماسي يسمح بنفي الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو ، أمر ترامب باعتقاله بالقوة بعد أيام قليلة.

والآن، مع امتداد التوترات العالمية إلى كوبا وإيران، يواصل البابا ليو دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حلول دبلوماسية.