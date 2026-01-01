أسعار البنزين تضرب أمريكا ..

سما / وكالات /

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ايران إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 33% خلال ثلاثة أسابيع فقط، ما أضاف دولاراً تقريباً إلى سعر الغالون. حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبلغ متوسط سعر البنزين في البلاد هذا الأسبوع 3.91 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب أربع سنوات

مع وصف وكالة الطاقة الدولية للحرب بأنها "أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي"، فإن معظم الخبراء لا يتوقعون انخفاض الأسعار قريباً.

يقول الخبراء إن متوسط سعر البنزين العادي سيبلغ 4 دولارات للغالون في الأسابيع المقبلة، وهو أمر يبدو مؤكداً.

قال باتريك دي هان، محلل البترول في GasBuddy: "الأمر أشبه بسؤال "متى"وليس سؤال "إذا'".

يبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 4 دولارات، ما يعني أن سعر الغالون في كاليفورنيا، وهي من بين الولايات ذات الأسعار المرتفعة، سيصل إلى 5.79 دولار، بينما سيبلغ 3.34 دولار في ولاية كانساس، وهي ,ولاية ذات أسعار بنزين منخفضة. وتختلف أسعار البنزين تبعًا للضرائب والرسوم التي تفرضها الولاية، وأنواع الوقود المستخدمة، والمسافة من مصافي التكرير

حتى متوسط سعر 5 دولارات للجالون - الذي شوهد آخر مرة لفترة وجيزة في يونيو 2022 - قد يكون مطروحًا للنقاش في وقت لاحق من هذا العام.

قد يؤثر ذلك بشدة على سائقي ومصنعي السيارات ذات العلامات التجارية الأمريكية.

بحسب تحليل أجرته الصحيفة لبيانات حكومية حول اقتصاد الوقود، فإن شركات صناعة السيارات الأمريكية لديها من بين أقل تشكيلات السيارات كفاءة في استهلاك الوقود على الطرق، مما يجعلها أكثر عرضة لصدمات أسعار البنزين.

تتميز تشكيلات 2026 الجديدة من رام، دودج، جي إم سي، وشيفروليه بمعدلات استهلاك وقود أسوأ من أي علامة تجارية للسيارات باستثناء عدد قليل من العلامات التجارية الفاخرة، مثل فيراري ورولز رويس.

اتجهت الشركات الأمريكية، أكثر من نظيراتها الأوروبية والآسيوية، إلى التخلي عن إنتاج السيارات الصغيرة لصالح ما أبدى المستهلك الأمريكي رغبته في شرائه: سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات والشاحنات.

وهذا أحد أسباب تجاوز متوسط سعر السيارة الجديدة 50 ألف دولار. لقد اختفت السيارات الاقتصادية التي كانت تُباع بـ 20 ألف دولار. وتُعدّ القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد ، لا سيما مع استمرار شحّ سوق السيارات المستعملة وارتفاع أسعارها.

يظهر تحليل صحيفة "واشنطن بوست" حجم التكاليف التي يتكبدها السائقون جراء ارتفاع الأسعار، وذلك بحسب نوع السيارة التي يقودونها. إذ يواجه مالكو السيارات الأقل كفاءة في استهلاك الوقود من العلامات التجارية الأمريكية - رام، وجي إم سي، ودودج - فواتير وقود سنوية أعلى بنحو 770 إلى 800 دولار مقارنةً بما كانت عليه قبل بدء الحرب.

بدأ سائقو السيارات في كل مكان بالتذمر من ارتفاع أسعار الوقود. ومن بين الذين شاركوا صورًا صادمة لأسعار محطات الوقود، أعضاء مجموعة على فيسبوك لمالكي سيارات رام 1500 المزودة بما يُسمى "النظام الهجين الخفيف" لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود. قال أحد المشاركين، من تكساس، إنه تجنب ملء خزان الوقود بالكامل "لأنني رأيت مبلغ القرض العقاري المستحق". وتحدث آخرون عن تجنب القيادة قدر الإمكان، أو استخدام سيارة الزوج/الزوجة.

وحظي التوجه نحو المركبات الأكبر حجماً والأكثر استهلاكاً للوقود بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي أضعف الجهود الفيدرالية الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود عند توليه منصبه.

وقد خففت إدارته من حدة ما وصفته بـ" إلزامية المركبات الكهربائية ". وانتهى برنامج الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية في سبتمبر/أيلول. وتم إعادة ضبط معايير كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية بأهداف أقل صرامة. وأعلنت وكالة حماية البيئة مؤخراً عن خطط لتخفيف الضغط التنظيمي لتحسين كفاءة أساطيل المركبات.

لكن شركات صناعة السيارات تحتاج أيضاً إلى أن تبقى أسعار البنزين منخفضة.

قال دي هان: "من المحير" أن أسعار البنزين ترتفع الآن بشكل كبير في عهد ترامب، لأن الرئيس كثيراً ما كان يتباهى بانخفاض أسعار البنزين.

قبل أربعة أيام فقط من قصف إيران، صرّح ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي بأن أسعار البنزين كانت "كارثية" في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال إن سعر البنزين انخفض الآن إلى أقل من 2.30 دولار للغالون في معظم الولايات. وتابع قائلاً: "عندما زرت ولاية أيوا العظيمة قبل أسابيع قليلة، رأيت سعر البنزين يصل إلى 1.85 دولار للغالون، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ويتراجع بسرعة.