كاتس :وتيرة الضربات على إيران ستزداد بشكل كبير في الأيام المقبلة

السبت 21 مارس 2026 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن “وتيرة الغارات” الإسرائيلية الأميركية على إيران “ستزداد في شكل كبير” في الأيام المقبلة.
ونقل بيان عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقويم الوضع إن “وتيرة الضربات التي ستنفذها القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي ضد نظام الإيراني والبنى التحتية التي يستند إليها ستزداد في شكل كبير” اعتبارا من الأحد.
وأضاف كاتس “الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو ستتواصل(…) ولن نتوقف ما لم تتحقق كل أهداف الحرب”.

