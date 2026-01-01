  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران : مقتل معاون قائد "الباسيج" عظيم إسماعيلي

السبت 21 مارس 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل معاون قائد قوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج)، عظيم إسماعيلي، إثر غارات إسرائيلية على طهران الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام إن إسماعيلي توفي متأثرا بإصابة لحقت به في الغارات التي قتل فيها قائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وأفادت وكالة “تسنيم” أن إسماعيل أحمدي و3 آخرين قتلوا يوم الجمعة بغارة أميركية إسرائيلية.

وتعد قوات “الباسيج” مجموعة تطوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تتولى مهام فرض الأمن الداخلي، وقمع المعارضة، وحشد المدنيين دعماً للنظام.

معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

وأعلن جيش الاحتىلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي أنه شنّ غارات على مواقع الباسيج في طهران بعد مقتل قائد هذه القوات في ضربة جوية.

وقال في بيان "شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما في على جنود ومواقع تابعة لوحدة الباسيج المنتشرة في جميع أنحاء طهران".

وأعلن لاحقا أنه ضرب "قوات الباسيج العاملة من أكثر من عشرة مواقع مختلفة في أنحاء طهران".

وأعلنت إسرائيل ذاته أنها قتلت سليماني في غارة جوية، بالتزامن مع إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وأكد الحرس الثوري الإيراني على موقعه الإلكتروني مقتل  "القائد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة الباسيج".

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

