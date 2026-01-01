إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

السبت 21 مارس 2026 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

علمت صحيفة هآرتس العبرية، أن الاقتراح، الذي قُدِّم إلى المجموعة بموافقة إسرائيل، يتضمن جدولاً زمنياً مفصلاً يحدد مراحل التخلي عن الأسلحة الثقيلة والخفيفة، فضلاً عن دخول قوة شرطة فلسطينية جديدة إلى المناطق التي تم تطهيرها من الأسلحة.
وافاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن الإطار يمنح حماس أكثر من ستة أشهر لإتمام عملية نزع السلاح بالكامل، ومن المتوقع أن ترد الحركة بحلول يوم الثلاثاء المقبل. ووفقًا للمصدر نفسه، يتضمن المقترح ضمانات أمنية لأعضاء حماس الذين يوافقون على إلقاء أسلحتهم، شريطة ألا يكونوا متورطين في أعمال عسكرية، أو مشاركين في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وبموجب هذا الإطار، ستقوم حماس أولاً بتفكيك ترسانتها من الأسلحة الثقيلة، والتي تشمل الصواريخ والقذائف وقاذفات الصواريخ والأنفاق. ثم ستبدأ عملية تدريجية لنزع سلاحها الخفيف، ولا سيما بنادق الكلاشينكوف. وستبدأ عملية نزع الأسلحة الخفيفة في جنوب قطاع غزة وتتجه شمالاً.
بحسب المقترح، من المتوقع أن تدخل قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة إلى كل منطقة أُعلنت "مُطهّرة". وقد أعلن رئيس اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية الشهر الماضي عن تجنيد هذه القوة. وبموجب هذا الإطار، من المقرر أن تدخل اللجنة التكنوقراطية قطاع غزة فور موافقة حماس على المقترح، أي حتى قبل بدء عملية نزع السلاح.
أفاد دانيال إسترين، الصحفي في شبكة الإذاعة العامة الأمريكية NPR، يوم الخميس، بتقديم المقترح.

وفي منشور لاحق على موقع إكس، كتب نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، أن "جميع الوسطاء اتفقوا على إطار عمل من شأنه أن يفتح آفاق إعادة الإعمار، وينعش المجتمعات، ويقربنا من الوحدة والتوصل إلى حل تفاوضي للقضية الفلسطينية".
على مدى الأسبوعين الماضيين، جرت مفاوضات مكثفة في القاهرة بين ممثلين عن حركة حماس ومسؤولين من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس السلام. وكانت صحيفة هآرتس أول من نشر خبر هذه المحادثات خلال الحرب مع إيران.

يمثل مجلس السلام في المفاوضات كل من ملادينوف وأريه لايتستون، مستشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وأكد مصدر آخر لصحيفة هآرتس أن ممثلين إسرائيليين موجودون أيضاً في القاهرة حالياً.
مع ذلك، أعرب مصدر مطلع على التفاصيل عن شكوكه في فرص نجاح المحادثات. ووفقًا للمصدر، فإن قطر وتركيا لا تمارسان ضغطًا كافيًا، ولا يشعر قادة المجموعة بأن "سيف الطرد" مسلط عليهما في حال رفضهم المقترح.
وأشار المصدر أيضاً إلى إمكانية حدوث تغييرات جوهرية خلال المدة الزمنية الطويلة للخطة، مثل الانتخابات في إسرائيل. وأضاف المصدر أن هناك إشكاليات قانونية في الإطار، الذي يتجاهل، من وجهة نظره، النظام القانوني الساري في غزة، أي قانون السلطة الفلسطينية. وهذا يثير تساؤلات حول الأساس القانوني الذي ستستند إليه، على سبيل المثال، قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة في عملها.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جمع مليارات الدولارات، فإن حساب اللجنة التكنوقراطية لا يزال شبه فارغ، مما يحرمها من الموارد اللازمة لبدء إعادة الإعمار. ويعود ذلك إلى أن الدول التي يُفترض أن تمول إعادة إعمار غزة تُؤجل تحويل الأموال إلى حين نزع سلاح حماس بالكامل. وقال المصدر إن سكان غزة قد يواجهون صعوبة في البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الراهنة إلى حين تحقيق نزع السلاح.

فشل منظومات الاعتراض في التصدي للهجمات ..إصابات وأضرار في "رحوفوت" وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ عنقودية إيرانية

القناة 12 العبرية ؛ هل أوقع “الموساد” نتنياهو وترامب في فخّ الحرب على ايران ؟

صدمة في اسرائيل : ألمانيا تسحب دعمها للاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

قصف العمق الإسرائيليّ مستمرٌ.. هل أرسلت إيران مسيّرات لبيتيْ وزيريْ الحرب الخارجيّة الأمريكيين؟

قصف حقل بارس كشف المستور.. ترامب ونتنياهو يختلفان على مصير النظام الإيراني..

موقع "اكسيوس" : ترامب يدرس السيطرة على جزيرة "خرج" لإجبار إيران على فتح "هرمز"

تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم وتوفير ضمانات والتعويض عن الأضرار

بين الأنفاق وساحات المواجهة.. كتائب القسام في رسالة تحدي جديدة تبث تكبيرات العيد وتعد بالفتح المبين

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على طهران وتضرر مبان ووقوع إصابات في إسرائيل بعد سقوط صواريخ انشطارية إيرانية..

