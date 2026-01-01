  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم وتوفير ضمانات والتعويض عن الأضرار

السبت 21 مارس 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم وتوفير ضمانات والتعويض عن الأضرار



طهران / وكالات /

رفضت إيران الدعوات إلى هدنة مؤقتة، وأصرت على أن أي حل يجب أن يتضمن ضمانات ضد الهجمات المستقبلية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار، بل إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وشامل ودائم، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأكد عراقجي أن إيران لم تغلق الممر المائي الإستراتيجي، لكنها فرضت قيودًا على السفن التابعة للدول المتورطة في هجمات ضد إيران، بينما قدمت المساعدة لسفن أخرى وسط مخاوف أمنية متزايدة.
وأشار إلى أن إيران مستعدة لضمان المرور الآمن لدول مثل اليابان، إذا قامت بالتنسيق مع طهران.
تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، ومعظمها يمر عبر المضيق.

وقال إن مسألة الملاحة عبر المضيق من قبل السفن اليابانية نوقِشت في محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، مشيرًا إلى أن المناقشات مستمرة ولكن لا يمكن الكشف عن التفاصيل.
وصف عراقجي الحرب بأنها “مفروضة على إيران”، قائلًا إن “طهران كانت منخرطة في مفاوضات مع الولايات المتحدة عندما بدأت الهجمات”.
وتابع: “كان هذا عملًا عدوانيًا غير قانوني وغير مبرر”، مضيفًا أن رد إيران يشكِّل دفاعًا عن النفس وسيستمر “طالما استغرق الأمر”.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، إلى اتخاذ موقف ضد الهجمات، معربًا عن تقديره لموقف طوكيو “المتوازن والعادل” تقليديًا وعلاقاتها الودية طويلة الأمد مع إيران.
وأشار إلى أن العديد من الدول تحاول التوسط لإنهاء الصراع، وقال إن إيران “منفتحة على أي مبادرة” ومستعدة للنظر في المقترحات.
وأوضح أنه على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة لم تُظهر بعد استعدادها لحل حقيقي.

فشل منظومات الاعتراض في التصدي للهجمات ..إصابات وأضرار في "رحوفوت" وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ عنقودية إيرانية

القناة 12 العبرية ؛ هل أوقع “الموساد” نتنياهو وترامب في فخّ الحرب على ايران ؟

صدمة في اسرائيل : ألمانيا تسحب دعمها للاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

قصف العمق الإسرائيليّ مستمرٌ.. هل أرسلت إيران مسيّرات لبيتيْ وزيريْ الحرب الخارجيّة الأمريكيين؟

قصف حقل بارس كشف المستور.. ترامب ونتنياهو يختلفان على مصير النظام الإيراني..

موقع "اكسيوس" : ترامب يدرس السيطرة على جزيرة "خرج" لإجبار إيران على فتح "هرمز"

أسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل وافقت على المقترح ..صحيفة عبرية : ميلادنوف سلم حماس خطة تدريجية لنزع سلاحها في غزة خلال 6 اشهر ..

بين الأنفاق وساحات المواجهة.. كتائب القسام في رسالة تحدي جديدة تبث تكبيرات العيد وتعد بالفتح المبين

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على طهران وتضرر مبان ووقوع إصابات في إسرائيل بعد سقوط صواريخ انشطارية إيرانية..

تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي

القناة 12 العبرية ؛ هل أوقع “الموساد” نتنياهو وترامب في فخّ الحرب على ايران ؟