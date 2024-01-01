لازاريني يحذر من انهيار الأونروا : إسرائيل ستتحمل التبعات الإنسانية والقانونية في غزة

السبت 21 مارس 2026 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أطلق فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن مستقبل الوكالة، مؤكداً أن استمراريتها باتت في مهب الريح. وأشار لازاريني في رسالة رسمية إلى أن توقف خدمات الوكالة سيضع دولة الاحتلال أمام التزام قانوني وميداني لتولي كافة المهام الإنسانية داخل قطاع غزة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في إدارة الأزمة الحالية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث يستعد لازاريني لمغادرة منصبه في الحادي والثلاثين من مارس الجاري دون وجود بديل دائم حتى الآن. وقد وجه رسالته إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن الأونروا قد لا تتمكن من مواصلة عملياتها في القريب العاجل، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون كلياً على خدماتها.

واستعرض المفوض العام حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها الوكالة، مبيناً أن الحرب المستمرة منذ عامين في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 390 موظفاً من كوادرها. كما تطرق إلى الانتهاكات الميدانية التي شملت تدمير مكاتب الوكالة في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً أن استهداف كيان تابع للأمم المتحدة يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً للمجتمع الدولي بأسره.

وفي سياق الضغوط السياسية، لفت لازاريني إلى التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي أقرت في أكتوبر 2024، والتي تحظر نشاط الوكالة وتمنع أي تواصل رسمي مع مسؤوليها. هذه القوانين تهدف إلى تقويض الدور التاريخي للأونروا التي تأسست عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويخلق فراغاً إدارياً وقانونياً خطيراً في الأراضي المحتلة.

أما على صعيد التمويل، فلا تزال الوكالة تعاني من تداعيات قرار واشنطن تجميد مساهماتها المالية منذ مطلع عام 2024، إثر ادعاءات إسرائيلية طالت عدداً محدوداً من الموظفين. ورغم الجهود الدولية لترميم ميزانية الوكالة، إلا أن غياب الدعم الأمريكي، الذي كان يمثل الحصة الأكبر، وضع الأونروا في حالة من العجز المالي الدائم الذي يهدد بوقف توزيع المساعدات الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية.

وشدد لازاريني على أن دور الأونروا لا يقتصر على الجانب الإغاثي فحسب، بل هو ركيزة أساسية لأي خطة سلام مستقبلية في المنطقة. وحذر من أن غياب الدعم السياسي والمالي العاجل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيؤدي حتماً إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وسيجعل من المستحيل حماية حقوق الفلسطينيين الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يخص المرحلة الانتقالية، أكدت مصادر في الأمم المتحدة أن البريطاني كريستيان ساوندرز سيتولى مهام المفوض العام بصفة مؤقتة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل. وسيقود ساوندرز الوكالة في واحدة من أصعب فتراتها التاريخية، حيث يواجه تحدي الحفاظ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة في ظل الحظر الإسرائيلي وتناقص الموارد المالية المتاحة.

الأكثر قراءة اليوم

فشل منظومات الاعتراض في التصدي للهجمات ..إصابات وأضرار في "رحوفوت" وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ عنقودية إيرانية

القناة 12 العبرية ؛ هل أوقع “الموساد” نتنياهو وترامب في فخّ الحرب على ايران ؟

صدمة في اسرائيل : ألمانيا تسحب دعمها للاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

قصف العمق الإسرائيليّ مستمرٌ.. هل أرسلت إيران مسيّرات لبيتيْ وزيريْ الحرب الخارجيّة الأمريكيين؟

قصف حقل بارس كشف المستور.. ترامب ونتنياهو يختلفان على مصير النظام الإيراني..

موقع "اكسيوس" : ترامب يدرس السيطرة على جزيرة "خرج" لإجبار إيران على فتح "هرمز"

مفاجآت كبرى تنتظرهم ..الحرس الثوري الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر مشاة البحرية الأمريكية ونواصل تصنيع الصواريخ

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار بل لإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم وتوفير ضمانات والتعويض عن الأضرار

بين الأنفاق وساحات المواجهة.. كتائب القسام في رسالة تحدي جديدة تبث تكبيرات العيد وتعد بالفتح المبين

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على طهران وتضرر مبان ووقوع إصابات في إسرائيل بعد سقوط صواريخ انشطارية إيرانية..

في تصريحات متناقضة ..ترامب: لا نحتاج إلى هرمز وندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط

تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي