في تصريحات متناقضة ..ترامب: لا نحتاج إلى هرمز وندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط

وكالات - سما-

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تقترب جدًا من تحقيق أهدافها، ونحن ندرس تقليص الجهود العسكرية في الشرق الأوسط.

وفصّل أهداف الحرب قائلًا: "التدمير الكامل لقدرات إيران الصاروخية وقاذفاتها؛ تدمير صناعتها الدفاعية؛ تدمير قواتها البحرية والجوية؛ منع إيران نهائيًا من امتلاك أي قدرة نووية؛ وحماية حلفائنا في الشرق الأوسط إلى أقصى حد".

ووفقًا لترامب، "سيحتاج مضيق هرمز إلى حراسة ومراقبة من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه - فالولايات المتحدة لا تستخدمه! وإذا طُلب منا ذلك، فسنساعد الدول في جهودها في هرمز، ولكن لن يكون ذلك ضروريًا بمجرد القضاء على التهديد الإيراني".