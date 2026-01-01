تصعيد متواصل : إيران تهدد باستهداف إمارة رأس الخيمة

السبت 21 مارس 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المملكة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الإمارات أنها تعاملت مع صواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعة الماضية، "تم اعتراضها بنجاح".

وأفادت البحرين أنها دمرت منذ بداية الحرب 143 صاروخاً و242 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاهها.

في غضون ذلك، ووفقًا لتقرير نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، تُهدد الجمهورية الإسلامية بشن هجوم على إمارة رأس الخيمة - إحدى الإمارات السبع المكونة للاتحاد - إذا ما تعرضت الجزر الإيرانية في الخليج لهجوم جديد انطلاقًا منها. ويرى الإيرانيون أن استهداف هذه الإمارة سيؤدي إلى شن هجمات على الجزر الإيرانية.

IMG_4080

