تبعد 4000 كم ..إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهادي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ان إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه قاعدة "دييغو غارسيا" الأمريكية البريطانية. تقع هذه القاعدة الفريدة على جزيرة في وسط المحيط الهندي.

ووفقًا للتقرير، فشل الصاروخان في إصابة هدفيهما، حيث اعترضت سفينة حربية أمريكية أحدهما، بينما سقط الآخر.

تشير محاولة ضرب "دييغو غارسيا"، التي تبعد حوالي 4000 كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، إلى أن مدى الصواريخ التي تمتلكها إيران أكبر مما اعترفت به سابقًا.

موقع القاعدة، الواقع في منتصف المسافة بين أفريقيا وإندونيسيا، أهمية استراتيجية بالغة عليها، فهي تضمّ إحدى أهم القواعد العسكرية التابعة لبريطانيا والولايات المتحدة. وقد انطلقت العديد من العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم من دييغو غارسيا، التي تُعتبر ذات أهمية حيوية في الصراع مع إيران.

وحذّر ترامب بريطانيا آنذاك قائلاً: "لا تتخلوا عن دييغو غارسيا"، في تراجع آخر عن موقفه من هذه القضية في غضون أسابيع قليلة.

قال إن إتمام الصفقة سيكون "وصمة عار على حليفنا العظيم". لكن قبل يوم واحد فقط، كانت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن قد أعطت موافقتها عليها.

تقع جزر تشاغوس، المعروفة رسميًا باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، على بُعد حوالي 9332 كيلومترًا جنوب شرق المملكة المتحدة. وهي خاضعة للسيطرة البريطانية منذ عام 1814، واشترتها الحكومة البريطانية مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، ما أدى إلى إعلانها إقليمًا ما وراء البحار عام 1965.

إلا أن موريشيوس، الأقرب جغرافيًا، لطالما اشتكت أنها أُجبرت بشكل غير قانوني على التخلي عن الجزر كجزء من صفقة تهدف إلى منحها الاستقلال عن بريطانيا. في أواخر الستينيات، خلال الحرب الباردة، دعت بريطانيا الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية في دييغو غارسيا، ما أدى إلى تهجير آلاف الأشخاص قسرًا من منازلهم