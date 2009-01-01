فشل منظومات الاعتراض في التصدي للهجمات ..إصابات وأضرار في "رحوفوت" وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ عنقودية إيرانية

الجمعة 20 مارس 2026 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل منظومات الاعتراض في التصدي للهجمات ..إصابات وأضرار في "رحوفوت" وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ عنقودية إيرانية



القدس المحتلة/سما/

أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح وحالات اختناق، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط صواريخ استهدفت مبانٍ سكنية ومنشآت استراتيجية في منطقة "وسط إسرائيل"، وسط تقارير تتحدث عن استخدام صواريخ ذات رؤوس عنقودية في الهجمات الأخيرة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى موقع استهداف مبنى في منطقة المركز (غوش دان)، بعد تعرضه لضربة مباشرة أدت إلى أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق في المكان.

من جانبها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن بلاغات رسمية تفيد بسقوط شظايا واسعة النطاق بوسط إسرائيل، ناتجة عن استخدام إيران لـ "صواريخ عنقودية"، وهو ما يفسر حجم الدمار وتعدد نقاط السقوط في المنطقة المستهدفة.

وفي بيان صادر عن طواقم الإسعاف الإسرائيلية، أكدت حصيلة المصابين في مدينة "رحوفوت" بتل أبيب وصولها إلى 10 مصابين. وأوضح البيان أن من بين المصابين 7 أشخاص تعرضوا للاختناق جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة من المباني المحترقة، فيما وصفت حالة بقية الإصابات بالطفيفة والمتوسطة نتيجة الشظايا وحالات الهلع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الرشقات الصاروخية التي تستهدف العمق الإسرائيلي، حيث أعلنت الجبهة الداخلية تشديد القيود في منطقة المركز، بينما تحاول منظومات الدفاع الجوي التعامل مع الصواريخ العنقودية التي تطلقها إيران، والتي تشكل تحدياً جديداً لتقنيات الاعتراض المتبعة.

وقالت منصات المستوطنين ان منصت الاعتراض الإسرائيلية تفشل في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي اصبحت اشد فتكا فيما تجاهلت الحكومة توفير ملاذات وملاجئ حقيقية من الصواريخ الإيرانية.

