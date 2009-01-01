  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع "اكسيوس" : ترامب يدرس السيطرة على جزيرة "خرج" لإجبار إيران على فتح "هرمز"

الجمعة 20 مارس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ ضربات لإضعاف إيران والسيطرة على الجزيرة قد يستغرق نحو شهر، مع احتمال استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات، لافتاً إلى أن أي عملية من هذا النوع ستتطلب إرسال مزيد من القوات.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) يدرسان بالفعل تعزيز الوجود العسكري قريباً، في وقت دفعت فيه أزمة مضيق هرمز ترمب إلى تأجيل زيارة كانت مقررة إلى الصين، مع توقعات باستمرار الحرب لفترة أطول.

الأخبار الرئيسية

