  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرع يؤكد العمل على إبعاد بلاده عن النزاع في الشرق الأوسط

الجمعة 20 مارس 2026 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الجمعة أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلدانا مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع جميع الدول الإقليمية.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في دمشق، قال الشرع "ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ ونحسب خطواتنا بدقة شديدة و نعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع".

وأضاف "من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل".

وشدد على أن بلاده انتقلت إلى "مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي".

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في 28 فبراير، ترد عليها طهران باستهداف إسرائيل وشن هجمات على سفارات ومصالح أميركية ومنشآت نفطية في دول الخليج.

وامتدت الحرب إلى لبنان المجاور لسوريا، مع شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق ردا على استهدافها من حزب الله، وإلى العراق حيث تتعرّض مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات، وتستهدف هجمات إيرانية مصالح أميركية ومجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

وبعدما شكلت سوريا طيلة سنوات النزاع التي عصفت بها ساحة تنافس لقوى دولية عدة، بقيت البلاد هذه المرة بمنأى عن التصعيد الإقليمي. وتكاد تكون المرة الأولى التي يشاهد فيها السوريون الحرب عن بعد، بينما تعترض إسرائيل في سماء بلادهم الصواريخ الإيرانية العابرة نحوها.

الأكثر قراءة اليوم

في أول ظهور بعد استقالته.. مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه

نتنياهو يهين السيد المسيح : هو ليس أفضل من "جنكيز خان”

غيرنا وجه الشرق الاوسط ..نتنياهو يحدد 3 أهداف للحرب على إيران: نستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر"

إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها

ترامب : لن نقصف حقول الغاز بايران ولن ننشر قوات برية

الأخبار الرئيسية

صدمة في اسرائيل : ألمانيا تسحب دعمها للاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

قصف العمق الإسرائيليّ مستمرٌ.. هل أرسلت إيران مسيّرات لبيتيْ وزيريْ الحرب الخارجيّة الأمريكيين؟

مفاجآت كبرى تنتظرهم ..الحرس الثوري الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر مشاة البحرية الأمريكية ونواصل تصنيع الصواريخ

التلفزيون الإيراني: مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري

