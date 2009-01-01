الطقس خلال العيد: أجواء باردة وامطار على معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية، ان يكون الجو اليوم الجمعة غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل:يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت :يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

الاحد: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الاثنين: يكون الجو غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع لموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

كم حذرت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. ومن شدة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر .