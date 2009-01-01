مفاجآت كبرى تنتظرهم ..الحرس الثوري الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر مشاة البحرية الأمريكية ونواصل تصنيع الصواريخ

طهران / وكالات /

قال الحرس الثوري الإيراني إنه ينتظر وصول مشاة البحرية الأمريكية “بفارغ الصبر”، مؤكداً استعداده الكامل لكشف ما وصفها بـ“المفاجآت البحرية” في مواجهتهم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدعي تدمير القوات البحرية الإيرانية، لكنه لا يصدر أوامر بتحريك السفن الحربية الأمريكية نحو بحر عُمان أو البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم الحرس الثوري على أن إيران مستمرة في تصنيع الصواريخ “بشكل كامل” خلال الحرب، مؤكداً عدم وجود أي مخاوف في هذا الشأن.

وأوضح أنه كلما استمرت الحرب، ستظهر “مفاجآت” جديدة، وستصبح المعركة أكثر تعقيداً.

من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري أن الموجة السادسة والستين من عملية “الوعد الصادق 4” استهدفت مواقع عسكرية وأماكن دعم لوجستي، وذلك بعد أن كان قد أكد سابقاً أن هذه الموجة استهدفت إسرائيل.