ضمن منظومة القبة الحديدية ..الشاباك يعتقل جنديا إسرائيليا بالاحتياط لتجسسه لصالح إيران

القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الاسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال جندي بقوات الاحتياط يخدم ضمن منظومة القبة الحديدية، لتجسّسه لصالح إيران منذ أشهر.

وذكر بيان مشترك صدر عن الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك، أنه "في إطار عملية مشتركة بين سرية ’لاهاف 433’، وجهاز الأمن العام، أُلقي القبض مؤخرًا على راز كوهين، البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في القدس، والذي كان يخدم في الاحتياط ضمن منظومة القبة الحديدية، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية، لتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من هذه العناصر".

وذكر البيان أن "تحقيقا أجرته سرية ’لاهاف 433’ وجهاز الشاباك، كشف أن الجندي كان على اتصال بعناصر استخباراتية إيرانية لعدة أشهر".

وأضاف أنه "طُلب منه، بتوجيه منهم، تنفيذ مهام أمنية متنوعة، بما في ذلك نقل معلومات أمنية حساسة اطّلع عليها أثناء تأدية مهامه".

وذكر أنه "تبيّن خلال التحقيق، أن الجندي كان على علم بأن هذه الاتصالات تتم من قبل عناصر إيرانية، وأنه كان يتلقى مقابلًا ماديًا".

وتابع البيان أن "النيابة العامة في القدس، رافقت التحقيق منذ بدايته، وقد تم اليوم تقديم لائحة الاتهام".