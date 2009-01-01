ضمن منظومة القبة الحديدية ..الشاباك يعتقل جنديا إسرائيليا بالاحتياط لتجسسه لصالح إيران

الجمعة 20 مارس 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الاسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال جندي بقوات الاحتياط يخدم ضمن منظومة القبة الحديدية، لتجسّسه لصالح إيران منذ أشهر.

وذكر بيان مشترك صدر عن الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك، أنه "في إطار عملية مشتركة بين سرية ’لاهاف 433’، وجهاز الأمن العام، أُلقي القبض مؤخرًا على راز كوهين، البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في القدس، والذي كان يخدم في الاحتياط ضمن منظومة القبة الحديدية، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية، لتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من هذه العناصر".

وذكر البيان أن "تحقيقا أجرته سرية ’لاهاف 433’ وجهاز الشاباك، كشف أن الجندي كان على اتصال بعناصر استخباراتية إيرانية لعدة أشهر".

وأضاف أنه "طُلب منه، بتوجيه منهم، تنفيذ مهام أمنية متنوعة، بما في ذلك نقل معلومات أمنية حساسة اطّلع عليها أثناء تأدية مهامه".

وذكر أنه "تبيّن خلال التحقيق، أن الجندي كان على علم بأن هذه الاتصالات تتم من قبل عناصر إيرانية، وأنه كان يتلقى مقابلًا ماديًا".

وتابع البيان أن "النيابة العامة في القدس، رافقت التحقيق منذ بدايته، وقد تم اليوم تقديم لائحة الاتهام".

الأكثر قراءة اليوم

في أول ظهور بعد استقالته.. مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه

نتنياهو يهين السيد المسيح : هو ليس أفضل من "جنكيز خان”

غيرنا وجه الشرق الاوسط ..نتنياهو يحدد 3 أهداف للحرب على إيران: نستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر"

إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها

ترامب : لن نقصف حقول الغاز بايران ولن ننشر قوات برية

صدمة في اسرائيل : ألمانيا تسحب دعمها للاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل الدولية

قصف العمق الإسرائيليّ مستمرٌ.. هل أرسلت إيران مسيّرات لبيتيْ وزيريْ الحرب الخارجيّة الأمريكيين؟

مفاجآت كبرى تنتظرهم ..الحرس الثوري الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر مشاة البحرية الأمريكية ونواصل تصنيع الصواريخ

التلفزيون الإيراني: مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري

إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها