طهران: تصريحات وزير الخارجية السعودي غير منصفة وأحادية الجانب

الجمعة 20 مارس 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكدت طهران ضرورة اتخاذ دول المنطقة إجراءات عاجلة لمنع استمرار استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل لأراضيها وإمكانياتها لشن عدوان عسكري ضد إيران، وإلا فستعتبر متواطئة في العدوان.
يأتي ذلك بعد أن شن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هجوما غير مسبوق على إيران، متوعدا بالرد على الهجمات الإيرانية ومحذرا من أن “حسابات طهران خاطئة” إذا اعتقدت أن دول الخليج غير قادرة على الرد. وأشار بن فرحان إلى أن “استهداف إيران لمواقع مدنية مستمر وحججها باستهداف الوجود الأمريكي غير مقنعة”.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات وزير الخارجية السعودي بأنها غير منصفة وأحادية الجانب و”تتعارض مع متطلبات النهج المسؤول إزاء التطورات في المنطقة”.
وأشار بقائي إلى أنه “لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل هذه الحقيقة الواضحة وهي أن الجذر الرئيسي للأزمة الراهنة في المنطقة هو الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ويستخدم هذان النظامان القواعد والإمكانيات العسكرية الموجودة في دول المنطقة لتصميم وتنفيذ ودعم أعمالهما العدوانية ضد إيران”.

وأكد بقائي على حق إيران الأصيل في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 و3334، لا يُسمح لأي دولة بوضع أراضيها وإمكانياتها تحت تصرف أطراف ثالثة لشن عدوان عسكري ضد دولة أخرى.
وذكّر المتحدث الإيراني بالمسؤولية الدولية لجميع الدول التي تستضيف قواعد وإمكانيات عسكرية أمريكية، وأكد أن الأطراف المساعدة أو المشاركة في العدوان العسكري ضد إيران، ستعتبر متواطئة في الجرائم المرتكبة.
وأعرب بقائي عن أمل طهران في أن تمنع دول المنطقة “في أسرع وقت ممكن استغلال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لأراضيها وإمكانياتها للاعتداء على إيران، وألا تسمح بتحقيق أطماع الكيان الصهيوني في خلق الانقسامات والشتات بين الدول الإسلامية”.

3a3411f8-93b6-46f8-b70b-bdc950e3e299

