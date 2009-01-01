الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه قصف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على ما وصفه بـ”الاعتداءات ضد السكان الدروز في منطقة السويداء”.

وذكر الجيش في بيان أن القصف طال “مقرا ووسائل قتالية في معسكرات عسكرية تابعة للنظام السوري”، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي “ردا على الأحداث التي وقعت أمس والتي تم خلالها الاعتداء على مواطنين دروز في منطقة السويداء”.

وشدد البيان على أن “الجيش لن يسمح بالمساس بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل من أجل حمايتهم”، مضيفا أنه يواصل متابعة التطورات في جنوب سوريا، وسيعمل وفقاً لتعليمات المستوى السياسي.

وعاشت محافظة السويداء السورية ليلة سوداء من الحوادث الأمنية المتفرقة تسبتت بسقوط عدد من القتلى والجرحى والأسرى من أبنائها.

وتعددت الروايات حول الجهة المسؤولة عن انتهاك الهدنة ما بين “قوات الحرس الوطني” وقوى الأمن الداخلي فيما ذهبت جهات أخرى إلى الحديث عن طرف ثالث يعمل لحسابه في تهريب المحروقات إلى المحافظة.

وأفادت مصادر أهلية في السويداء لـ RT بأن “دورية لقوات الأمن العام التابعة لحكومة دمشق نصبت كمينا لمركبة تقل 4 أشخاص بين قريتي بكّا وبرد في الريف الجنوبي الغربي للسويداء الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين ممن كانوا على متنها في الحال، وهما سليمان الشيباني وأيهم نقور”.

في المقابل ذكرت مصادر خاصة في درعا لـ RT أن الأمر بدأ حين حاولت مجموعة من قوات “الحرس الوطني” التسلل باتجاه مناطق سيطرة الأمن الداخلي التابع لحكومة دمشق فقام الأخير بحقه المشروع في التصدي لعمليات التسلل هذه التي وضعها في سياق الاستهداف المباشر وخرق الهدنة.

وفي تصريح ينشر لأول مرة أفاد مراسل i24NEWS للشؤون العسكرية، ينون شالوم يتاح، مساء الخميس، بإطلاق عدة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسقطت جميع الصواريخ في مناطق مفتوحة بعيدة عن الحدود ومواقع الجيش الإسرائيلي. وبطبيعة الحال لم تُسجّل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما شهدت ليلة الثلاثاء الماضي، حادثا آخر غير مألوف حين هاجم الجيش الإسرائيلي شاحنة تنقل أسلحة في سوريا. وُصفت هذه الخطوة بالخطيرة، إذ لم تُنفّذ إسرائيل أي عملية عسكرية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، ولم تهاجم مواقع تابعة للنظام السوري منذ بدء المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع يناير الماضي تم الإعلان عن توصل كل من إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، ستعمل من خلال خلية اتصالات مخصصة وتحت إشراف أمريكي. تهدف هذه الآلية إلى تمكين التنسيق الفوري والمستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض حدة التوترات العسكرية، ومنع سوء الفهم بين الأطراف.