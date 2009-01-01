موقع عبري: إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ومواقع جيشها في مرتفعات الجولان

الجمعة 20 مارس 2026 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع I24 العبري بأنه تم إطلاق عدة صواريخ من سوريا صوب إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية خلال الـ24 ساعة الماضية سقطت في مناطق مفتوحة بعيدة عن الحدود.
وفي تصريح ينشر لأول مرة أفاد مراسل i24NEWS للشؤون العسكرية، ينون شالوم يتاح، مساء الخميس، بإطلاق عدة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل ومواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسقطت جميع الصواريخ في مناطق مفتوحة بعيدة عن الحدود ومواقع الجيش الإسرائيلي. وبطبيعة الحال لم تُسجّل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
كما شهدت ليلة الثلاثاء الماضي، حادثا آخر غير مألوف حين هاجم الجيش الإسرائيلي شاحنة تنقل أسلحة في سوريا. وُصفت هذه الخطوة بالخطيرة، إذ لم تُنفّذ إسرائيل أي عملية عسكرية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، ولم تهاجم مواقع تابعة للنظام السوري منذ بدء المفاوضات.
تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع يناير الماضي تم الإعلان عن توصل كل من إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، ستعمل من خلال خلية اتصالات مخصصة وتحت إشراف أمريكي. تهدف هذه الآلية إلى تمكين التنسيق الفوري والمستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض حدة التوترات العسكرية، ومنع سوء الفهم بين الأطراف.

