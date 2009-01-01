المرشد الإيراني ينشر فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية ويشير الى تحسينات فعّالة في شبكة الدفاع الجوي

الجمعة 20 مارس 2026 03:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعرب المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، مساء اليوم الخميس، عن شكره للحرس الثوري الإيراني بعد استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.

ونشر مجتبى خامنئي عبر حسابه على منصة “إكس” فيديو استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.

وقال المرشد مجتبى خامنئي: “أتقدم بخالص الشكر لمقاتلينا الشجعان في وقت يتعرض وطننا الحبيب لهجوم جائر من قبل الدول المتصدرة لجبهة الاستكبار”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه “استهدف وألحق أضرارا جسيمة” بطائرة مقاتلة من طراز إف 35 كانت تحلق فوق المجال الجوي الإيراني وسط البلاد، مشيرا إلى “تحسينات فعّالة وموجهة في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد”.

 

هذا وأفاد مصدران مطلعان لشبكة “سي إن إن”، بأن “طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران”، فيما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن “الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط”.

ويأتي الحادث بينما يواصل كبار المسؤولين الأمريكيين في “إظهار الثقة في الحملة العسكرية”، حيث قال وزير الحرب بيت هيغسيث صباح الخميس، إن “الولايات المتحدة تنتصر بشكل حاسم” موضحا أن “الدفاعات الجوية الإيرانية قد تم تسويتها بالكامل”.

وتستخدم طائرات إف 35 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وهي طائرات ذات تكلفة عالية، حيث تبلغ قيمة الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار، مما يجعل أي ضرر أو فقدان لها أمرا موجعا جدا لواشنطن.

في أول ظهور بعد استقالته.. مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

ترامب راض عن تدمير طهران حقول الغاز والنفط بالخليج ..وول ستريت جورنال : واشنطن سمحت لاسرائيل لتدمير مصادر الطاقة الإيرانية لتركيع منافسيها ..

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل جزئي

سفير اميركا السابق في اسرائيل يكذب ترامب : اعطى الضوء الاخضر لقصف حقل الغاز الايراني ..

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه

خلال اتصال مع الشيخ : بن زايد يدين "صاروخ إيران" على الضفة الغربية

إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها

غيرنا وجه الشرق الاوسط ..نتنياهو يحدد 3 أهداف للحرب على إيران: نستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر"

ترامب : لن نقصف حقول الغاز بايران ولن ننشر قوات برية

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه