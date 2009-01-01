الإمارات: تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله وإيران تسعى لاختراق اقتصاد البلاد وتنفيذ مخططات خارجية

الجمعة 20 مارس 2026 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله وإيران تسعى لاختراق اقتصاد البلاد وتنفيذ مخططات خارجية



ابو ظبي/سما/

أعلنت الإمارات، الجمعة، تفكيك شبكة تسعى لاختراق اقتصاد البلاد وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للدولة، واعتقال عناصرها الذين قالت إنهم مرتبطين بتنظيم “حزب الله” اللبناني وإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن جهاز أمن الدولة أنه “أعلن عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها”.
وأضاف الجهاز أن “الشبكة تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد”.
وذكر أن “هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن”.

ولم يكشف جهاز أمن الدولة الإماراتي عن هوية الموقوفين، كما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو إيران بشأن هذه الاتهامات.
ويعد “حزب الله” أحد حلفاء إيران في المنطقة، ويتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في لبنان.
وتهاجم إيران الإمارات وعدة دول عربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وتقول طهران إنها تهاجم “قواعد ومصالح أمريكية” في هذه الدول، كرد على الهجمات التي تستهدفها، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

في أول ظهور بعد استقالته.. مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب المستقيل ينفي الخطر النووي الإيراني ويتهم إسرائيل

ترامب راض عن تدمير طهران حقول الغاز والنفط بالخليج ..وول ستريت جورنال : واشنطن سمحت لاسرائيل لتدمير مصادر الطاقة الإيرانية لتركيع منافسيها ..

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل جزئي

سفير اميركا السابق في اسرائيل يكذب ترامب : اعطى الضوء الاخضر لقصف حقل الغاز الايراني ..

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه

خلال اتصال مع الشيخ : بن زايد يدين "صاروخ إيران" على الضفة الغربية

إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها

غيرنا وجه الشرق الاوسط ..نتنياهو يحدد 3 أهداف للحرب على إيران: نستهدف قياداتها "تحت الأرض ومن البحر"

ترامب : لن نقصف حقول الغاز بايران ولن ننشر قوات برية

صواريخ جديدة لا يمكن اعتراضها..إسرائيل تعترف باصابة مصافي النفط بحيفا بالصواريخ الأيرانية

إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه