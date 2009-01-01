الإمارات: تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله وإيران تسعى لاختراق اقتصاد البلاد وتنفيذ مخططات خارجية

ابو ظبي/سما/

أعلنت الإمارات، الجمعة، تفكيك شبكة تسعى لاختراق اقتصاد البلاد وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للدولة، واعتقال عناصرها الذين قالت إنهم مرتبطين بتنظيم “حزب الله” اللبناني وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن جهاز أمن الدولة أنه “أعلن عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها”.

وأضاف الجهاز أن “الشبكة تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد”.

وذكر أن “هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن”.

ولم يكشف جهاز أمن الدولة الإماراتي عن هوية الموقوفين، كما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو إيران بشأن هذه الاتهامات.

ويعد “حزب الله” أحد حلفاء إيران في المنطقة، ويتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في لبنان.

وتهاجم إيران الإمارات وعدة دول عربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتقول طهران إنها تهاجم “قواعد ومصالح أمريكية” في هذه الدول، كرد على الهجمات التي تستهدفها، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.