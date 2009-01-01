إيران تطلق 5 دفعات صواريخ نحو وسط وشمالي فلسطين المحتلة خلال أقل من ساعة تركزت على مدينة القدس ومحيطها

الجمعة 20 مارس 2026 03:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أطلقت إيران، مساء الخميس وفجر الجمعة، خمس دفعات من الصواريخ خلال أقل من ساعة باتجاه وسط وشمالي فلسطين المحتلة، تركزت على مدينة القدس ومحيطها.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ان إيران أطلقت عددا من الصواريخ الانشطارية تجاه إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل في القدس ومناطق واسعة من وسط وشمالي فلسطين المحتلة، فيما سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات اعتراض جوي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، رصد 5 دفعات صواريخ أطلقت من إيران خلال أقل من ساعة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية من بينها قناة 12 الخاصة، عن سقوط شظايا صواريخ في عدة مواقع، دون أن تتوفر على الفور معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات بشرية.

