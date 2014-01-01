ترامب : لن نقصف حقول الغاز بايران ولن ننشر قوات برية

وكالات / سما/

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"قلت لإسرائيل أن لا تقصف حقل بارس الجنوبي في إيران".

واضاف "قلت لنتنياهو لا تستهدف حقول النفط وأن لا يفعل ذلك بعد الآن".

واكد ان إسرائيل لن تقصف مجددا حقل بارس الجنوبي في إيران

وتابع "ندافع عن مضيق هرمز لمصلحة الجميع ونحن الأقل استفادة منه وقضينا على قيادات إيران وبحريتها ودفاعاتها الجوية".

وقال "نحلق بطائراتنا في إيران أين ما نشاء دون أي عائق وان إيران تبحث الآن عن قيادات جديدة ويمكننا القضاء على جزيرة خارك".

واكمل قائلا"سبقنا الجدول الزمني الذي وضعناه للحرب ونسعى لامتلاك مخزون وافر وهائل من الذخائر وهو ما نمتلكه بالفعل في الوقت الراهن".

واكد "متى انتهينا من الحرب فإن العالم سيكون أكثر أمنا وإيران تشكل تهديدا جديا للشرق الأوسط وللعالم".

واضاف "لن ننشر جنودا في أي مكان ونفعل اللازم من أجل ضبط الأسعار ودول الناتو لا ترغب في مساعدتنا في الدفاع عن مضيق هرمز لكنها أصبحت الآن أكثر ودا بكثير لأنها لمست موقفي".

واكد ان على عكس حلف الناتو حظينا بدعم هائل من اليابان ولا نحتاج شيئا من أحد وإيران على وشك الدمار لكنهم ينشرون الألغام في مضيق هرمز.