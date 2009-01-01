إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه

الخميس 19 مارس 2026 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد : الضربات لم تنتهِ واستهداف منشآت الطاقة في الخليج مستمر حتى تدمير العدو وحلفائه



طهران / وكالات /

أصدرت إيران سلسلة من التهديدات الشديدة عقب الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة، مؤكدةً أن الرد قد بدأ بالفعل ولم ينتهِ بعد.

وحذّر المقر الرئيسي لـ"خاتم الأنبياء" من أنه في حال استمرار الهجمات، فإن إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة "للعدو وحلفائه" سيستمر "حتى يتم تدميرهم".

في الوقت نفسه، صرّح قائد القوات البرية للحرس الثوري بأن القوات المتمركزة في جزر الخليج العربي "على أهبة الاستعداد" وستوجه "ضربة قاضية لأي عدو".

كما أفادت مصادر إيرانية بأنه من المتوقع، بعد انتهاء العدوان، إقامة "نظام جديد" في مضيق هرمز، وهي خطوة يقولون إنها ستكون إحدى نتائج "العدوان" على إيران.

قال محمد هابر، مستشار المرشد الأعلى، إن إيران ستتمكن من "فرض عقوبات على الغرب" بفضل الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز.

وأضاف أن طهران قد تنتقل من وضع "دولة مهزومة" إلى وضع "دولة قوية".

