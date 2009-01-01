جماهبر غفيرة تشيع جثامين شهيدات بيت عوا

الخليل /سما/

شيّعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الخميس، جثامين الشهيدات الثلاث اللواتي ارتقين جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا غرب الخليل، في جنازة مهيبة شارك فيها ممثلون عن الجهات الرسمية والأمنية، إلى جانب حشود واسعة من المواطنين.

وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى دورا الحكومي، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد هيثم الفروخ، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية والقوى السياسية والأهلية.

وأُديت مراسم التكريم العسكرية للشهيدات، قبل مواراة جثامينهن الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب التي خيّمت على المشاركين، الذين عبّروا عن صدمتهم من حجم الفاجعة التي ألمّت بالبلدة.

وكانت بلدة بيت عوا قد شهدت، مساء أمس، حادثة مأساوية إثر سقوط شظايا صاروخية بشكل مباشر على صالون للسيدات، ما أدى إلى استشهاد ثلاث مواطنات وإصابة عدد من الفتيات بجروح متفاوتة، بينها إصابات خطيرة، وفي وقت لاحق من اليوم اعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الشهيدات الى اربع، بعد ارتقاء المواطنة أسيل سمير مسالمة (32 عاما)، وهي حامل في شهرها السادس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 حالات وفاة و8 إصابات، من بينها حالات حرجة استدعت إنعاشاً ميدانياً، فيما نُقلت الإصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أشار الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن الشظايا سقطت على صالون للسيدات داخل "كرفان" معدني، ما فاقم من شدة الإصابات بين المتواجدات داخله.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ دودين في تصريحات سابقة أن ما جرى يمثل "فاجعة" حقيقية، لافتاً إلى أن شظايا ومقذوفات سقطت في عدة مواقع بمحافظة الخليل، في ظل أوضاع ميدانية خطرة.