5 شهداء و اصابات جراء استهداف اسرائيلي نازحين بغزة

غزة / سما /

تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تصاعد الاستهدافات التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في مدينة غزة، وذلك وسط أوضاع إنسانية متدهورة يمر بها القطاع.

و استشهد خمسة مواطنين واصيبت اعداد اخرى في سلسلة خروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واستهدفت طائرة استطلاع تجمع للمواطنين في ساحة الشوا بحي التفاح شرق مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين وهما: ضيف الله محمدصلاح الفيومي 25 عاما وعلي عبدالرزاق المملوك 22 عاما .

كما استشهد اثنين من المواطنين باستهداف آخر بشارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونقل الشهيدان إلى مجمع الشفا الطبي وهما: حمزة صيام، ومحمد فرحات.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد الأكاديمي الدكتور محمد خليل الأستاذ متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف خيمته بالزوايدة قبل أيام .