الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة ويشدد القيود على حركة الفلسطينيين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملات مداهمة واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، من بينهم صحافي، إلى جانب اقتحام منازل عديدة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقال قاطنيها، والتنكيل ببعضهم، وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين، واعتقلت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وعرف من بين المعتقلين في القرية المسن جواد عبيد أبو ثابت، إلى جانب رامز عبيد، منصور عبيد، رامي عبيد، إضافة إلى الأشقاء حكمت وعقل ونصفت ومحمد شتيوي.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب مدينة نابلس، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت الشاب حازم حماد راشد من بلدة أودلا، ونسيم جميل حمايل من بلدة بيتا.

كما اعتقلت القوات الصحافي قتيبة حمدان، عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة طوباس، أوضح مدير نادي الأسير كمال بني عودة أن قوة من الاحتلال اعتقلت الشاب علاء راجح أبو عرة بعد اقتحام منزله في البلدة.

وتزامنا مع هذه الاقتحامات، أغلقت قوات الاحتلال حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ما أدى إلى منع حركة المركبات من الدخول والخروج، وتسبب في أزمة مرورية خانقة أعاقت تنقل المواطنين في المنطقة.

وباتت حركة التنقل بين المدن والقرى داخل المحافظة الواحدة، وحتى بين البلدات المتجاورة، تستغرق ساعات طويلة نتيجة الانتظار على الحواجز والبوابات العسكرية، في ظل استمرار إغلاق مداخل أخرى ومنع المرور عبرها منذ أشهر.

ووفقا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يبلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية 916 حاجزاً، من بينها 243 بوابة جرى نصبها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى خلال شهر شباط/فبراير الماضي 525 حالة اعتقال، من بينها 21 امرأة و37 طفلاً قاصرا، في حين وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 1208 عمليات اقتحام، و1137 مداهمة لمنازل ومنشآت، إلى جانب 1139 حالة تضييق عبر الحواجز العسكرية، و319 حالة إغلاق لمناطق وبلدات في الضفة الغربية خلال الشهر ذاته.