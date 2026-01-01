سفير اميركا السابق في اسرائيل يكذب ترامب : اعطى الضوء الاخضر لقصف حقل الغاز الايراني ..

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إيران، بتفجير حقل "بارس" الجنوبي للغاز، بقوة تدميرية هائلة لم تشهدها إيران من قبل.

وحذر ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إيران من أن ذلك سيحدث في حال عادت لقصف دولة "بريئة"، على حد وصفه.

ونفى ترامب علم الولايات المتحدة بقرار إسرائيل استهداف الحقل الإيراني، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران لم تكن على علم كذلك بالحقائق المتعلقة بالهجوم.

وكتب ترامب: "رداً على ما حدث في الشرق الأوسط، شنت إسرائيل هجوماً عنيفاً على حقل غاز بارس الجنوبي في إيران. وقد استهدف الهجوم جزءاً صغيراً نسبياً من الحقل".

وأضاف ترامب: "لم تكن الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم، ولم تكن قطر متورطة فيه بأي شكل من الأشكال، ولم تكن تتوقع وقوعه".

وأردف قائلاً: "للأسف، لم تكن إيران على علم بذلك، ولا بأي من الحقائق المتعلقة بالهجوم على حقل بارس الجنوبي، فهاجمت بشكل غير مبرر جزءاً من منشأة الغاز الطبيعي المسال القطرية".

وأكد ترامب أن "إسرائيل لن تشن أي هجمات أخرى على حقل بارس الجنوبي المهم والقيّم، إلا إذا قررت إيران، بتهور، مهاجمة دولة بريئة، وهي قطر في هذه الحالة".

واستدرك قائلاً: "في هذه الحالة، ستقوم الولايات المتحدة، سواء بمساعدة إسرائيل أو بدونها، بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بالكامل بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل".

وختم قائلاً: "لا أريد السماح بهذا المستوى من العنف والتدمير، بسبب الآثار طويلة المدى التي ستترتب عليه فيما يتعلق بمستقبل إيران، ولكن إذا تعرض خط الغاز الطبيعي المسال القطري للهجوم مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك".

من ناحيته قال السفير الاميركي السابق لدى اسرائيل دان شابيرو ان ترامب بارك عملية الهجوم على حقل بارس الايراني وانه شجع نتنياهو على تنفيذ العملية " فليقل ما يريد الان ولكنه هو من اعطى الضوء الأخضر للعملية ولم تكن لتتم لولا موافقته".