صواريخ حزب الله تضرب عسقلان وأنباء عن اصابة محطة الكهرباء والغاز غرب المدينة

وكالات - سما-

صعّد حزب الله في لبنان من وتيرة استهدافاته الصاروخية مساء اليوم الأربعاء، حيث طالت الرشقات مناطق واسعة ابتداء من كريات شمونة شمالا وصولا إلى مدينة عسقلان ومحيط قطاع غزة جنوبا.

وسقطت صواريخ بصورة مباشرة غرب المدينة دون اعتراض فيما سمعت اصوات انفجارات كبيرة سمعت في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مدينة كريات شمونة، ما أدى لاندلاع النيران فيه، حيث هرعت طواقم الإطفاء للمكان للسيطرة على الحريق، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية في الحادثة.

وفي تطور لافت، دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة"، إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان، في مؤشر على اتساع مدى النيران التي يطلقها حزب الله لتصل إلى مناطق الجنوب.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفي دفرين، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بأن النظام الإيراني يوجه نيرانه مباشرة نحو المراكز السكانية.

وأكد دفرين أن عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين إيرانيين، ومن بينهم وزير المخابرات إسماعيل خطيب الذي كان "متورطاً بقمع الاحتجاجات"، تهدف بشكل أساسي إلى "زعزعة استقرار النظام في طهران".

أما فيما يخص الجبهة الشمالية، فقد شدد المتحدث العسكري على أن الجيش سيضرب كل بنية تحتية يستخدمها حزب الله في لبنان، مؤكداً أن الضربات التي توجهها وزارة الجيش الإسرائيلية ضد التنظيم تزداد عمقاً وحدّة.