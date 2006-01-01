بعد زلزال كاف.. مشادة على الهواء بين وائل جمعة وشيبو بسبب التحكيم الأفريقي

شهد ستوديو “بي إن سبورتس” مشادة كلامية بين وائل جمعة، ويوسف شيبو، نجمي المنتخبين المصري والمغربي السابقين على الترتيب، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمنح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 إلى أسود الأطلس.

وفجر كاف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن مساء الثلاثاء أنه قبل استئناف المغرب على العقوبات الموقعة في نهائي أفريقيا، وقرر تجريد السنغال من اللقب بسبب انسحابه من أرض الملعب، واعتبار المغرب فائزًا بثلاثية نظيفة، وفقًا للوائح.

وتزامن القرار التاريخي مع نهاية مباريات اليوم الأول من إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث علق محللو “بي إن سبورتس” على القرار.

وقال جمعة، أسطورة المنتخب المصري، “أسوأ عنصر في منظومة الكرة في أفريقيا هو التحكيم، وهناك توازنات تحدث، كل فريق يلعب على أرضه يستفيد من التحكيم، سواء المنتخبات أو الأندية”.

وأضاف “أتمنى أن تكون هناك عدالة، لا أريد أن أفوز ظلمًا”.

من جانبه، انفعل شيبو ورد بقوله “المصريون استفادوا من التحكيم في 3 نسخ لكأس أمم أفريقيا، 2006 و2008 و2010”.

وتابع “بينما لم نستفد نحن من التحكيم، وإنما خربوا علينا النهائي، هناك حسابات وصراعات بين المسؤولين، وفساد كبير داخل أروقة كاف، ليس هناك نظام أو قوانين”.

ورد جمعة بدوره “أنا أتحدث بصفة عامة، وليس على المغرب فقط، لن أراجع القرارات التحكيمية على مدار التاريخ. لماذا اعتبرت أن الاتهام موجه للمغرب؟”.

وأكمل المدافع المصري السابق “من العيب أن تقول إننا فزنا بالتحكيم في 3 نسخ، لا يمكن قول كلمة كهذه”.

وبينما وجه جمعة التهنئة للمغرب بعد هذا التتويج الاعتباري، رد شيبو “لا نريد من أحد أن يبارك لنا، ولا نريد الكأس بهذه الطريقة”.