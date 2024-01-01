السلطات الإيرانية توقف “خلايا” بتهمة التآمر وأشخاص بشبهة “التجسس” لصالح أمريكا وإسرائيل

طهران / وكالات /

أعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء أنها أوقفت أكثر من مئة “خلية ملكية” بتهمة تدبير مؤامرة ضد الجمهورية الإسلامية، إلى جانب أشخاص يُشتبه بأنهم جواسيس، وأفراد متهمين بالتعاون مع قناة تلفزيونية محظورة.

وقالت وزارة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة أنباء فارس، إن قواتها “حددت وأوقفت 111 خلية ملكية في 26 محافظة قبل أن تتمكن من تنفيذ عملياتها في آخر أربعاء من العام” وفق التقويم الفارسي.

ولم يتضح بعد عدد الأفراد المشتبه بانتمائهم إلى هذه الخلايا.

وأفادت الوزارة أنه تم توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في أنهم جواسيس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في مدينة همدان ومحافظة أذربيجان الغربية بغرب البلاد.

وأضافت أن السلطات أوقفت أيضا 21 شخصا آخرين بتهمة التعاون مع قناة “إيران إنترناشونال” المحظورة في إيران والتي تتخذ من لندن مقرا.

كما ذكرت أنها ضبطت أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية وهراوات.

تأتي هذه التوقيفات في ظل حرب بدأت في 28 شباط/فبراير بضربات جوية إسرائيلية أميركية مشتركة على ايران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، وتمددت عبر الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات نفّذت في الأسابيع الأخيرة مداهمة واسعة النطاق في أنحاء إيران، وأوقفت خلال مئات الأشخاص للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل والولايات المتحدة.

والأحد أعلن قائد الشرطة أحمد رضا رادان اعتقال 500 شخص بشبهة التجسس و”تسريب معلومات للعدو ووسائل إعلام معادية لإيران”، وفقا لوسائل إعلام محلية.