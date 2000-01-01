الامم المتحدة: نحو 4.9 ملايين طفل دون الخامسة توفوا عام 2024

أظهرت تقديرات جديدة للأمم المتحدة، أن نحو 4.9 ملايين طفل دون الخامسة توفوا عام 2024، في مؤشر على أن التقدم المحرز في تقليل معدلات وفيات الأطفال كان يتباطأ حتى قبل التخفيضات التي طالت ميزانيات المساعدات العالمية العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير أعدته كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وشعبة السكان بالأمم المتحدة، ويستند إلى بيانات الأمم المتحدة بالإضافة إلى تقديرات كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة.

وحسب التقرير، فإن معظم الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتدخلات منخفضة التكلفة لمواجهة تحديات مثل مضاعفات الولادة المبكرة أو أمراض مثل الملاريا.

وقالت هذه المنظمات، إن الوفيات التي كان من الممكن تجنبها بين الأطفال انخفضت بأكثر من النصف منذ عام 2000، لكن التقدم تباطأ منذ عام 2015.

وفي 2022، بلغ الرقم أيضًا 4.9 ملايين حالة، وهو رقم قياسي منخفض آنذاك؛ وفي 2023، بلغ 4.8 ملايين حالة، أما عام 2024 فسُجّل ارتفاع، لكن البيانات تم حسابها بطريقة مختلفة في العامين، ولا يمكن مقارنتها مباشرة.