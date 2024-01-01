لمنع شن حرب جديدة في المنطقة..الجيش الإيراني يتوعد باستخدام المزيد من الأسلحة التي لم تستخدم من قبل

طهران / وكالات /

أعلن الناطق باسم الجيش الإيراني، أن قواته ستستخدم مزيدا من الأسلحة التي لم تستخدم من قبل في الحرب الحالية.

وأوضح أن الحرب ستتضمن سلسلة من التجارب التي ستعزز قوة إيران وترفع مستوى الردع، مؤكدا أن نتائجها ستجعل دول المنطقة تمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من إشعال صراع إقليمي واسع النطاق.

وفي وقت سابق، اشار المتحدث الرسمي باسم "مقر خاتم الأنبياء" في إيران الى ان "الجيش الأميركي استنسخ المسيّرة الإيرانية "شاهد" واستخدمها في تنفيذ هجمات داخل دول المنطقة بهدف توجيه الاتهام لطهران وزرع الشقاق بينها وبين دول الجوار".

وأكد المتحدث العسكري أن "إيران تعلن رسميا مسؤوليتها عن أي ضربة تنفذها، ولا تستهدف سوى المصالح الأميركية والإسرائيلية".

وقال "مقر خاتم الأنبياء" إن "العدو لجأ بعد إخفاقه العسكري والسياسي إلى المكر والخداع عبر استنساخ المسيّرة الإيرانية شاهد 136 وإطلاق اسم (لوكاس) عليها، واستخدامها في استهداف مواقع داخل دول المنطقة".