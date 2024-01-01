استشهاد الإعلامي في "المنار" محمد شري وزوجته بغارة بيروت

بيروت / وكالات/

استشهد مدير البرامج السياسية في قناة "المنار" محمد شرّي، فجر اليوم الأربعاء، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت زقاق البلاط في بيروت.

وقال زملاء في "المنار" إن شري استشهد وزوجته في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة زقاق البلاط في وسط بيروت.

ونعى إعلاميون في قناة "المنار"، زميلهم شري، ووصفوه بـ"الإعلامي الأنيق" و"الخلوق"..

وشري يعد من أبرز الوجوه على شاشة "المنار" منذ وقت طويل، ويقدم برنامجاً حوارياً على الشاشة.

بيان "المنار"

وأصدرت قناة "المنار" بياناً نعت فيه الاعلامي شري، قائلة: "تنعى قناة المنار إلى مشاهديها ومتابعيها، وإلى أهل الوطن والمقاومة، ولكل أحرار العالم، مدير البرامج السياسية في القناة، الزميل الحاج محمد شري وزوجته، شهيدين بالغارة الصهيونية على منطقة زقاق البلاط في بيروت". وقالت: "طاولت يد الغدر الإسرائيلية المدنيين الآمنين في بيوتهم وشققهم السكنية، فاستُشهد على إثرها الزميل محمد شري وزوجته، وأُصيب أبناؤهما وأحفادهما من أطفال ونساء بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات". وتابعت "المنار": "لقد ختم الزميل الشهيد عقودًا من مسيرته المهنية الرسالية، إعلاميًا مقاومًا، ووطنيًا ثائرًا، وإنسانًا هادفًا، مؤمنًا بسلاح الكلمة للدفاع عن الحق مهما كانت الأثمان".

وعُرف شري مقدمًا للبرامج السياسية ومحاورًا مثقفًا متزنًا منطقيًا، وعرفه زملاؤه في القناة مديرًا للبرامج السياسية على مدى عشر سنوات، وعضوًا في مجلس الإدارة، وزميلًا خلوقًا هادئًا مؤمنًا. وقالت "المنار": "لم يُقعده المرض في أيامه الأخيرة عن حضوره الفكري في ميدان الكلمة، وخلال تعافيه من عملية جراحية، طاولته يد الإجرام الصهيوني في الغارات صباحا على بيروت، فارتقى شهيدًا محتسبًا مع زوجته الصابرة الحاجة أم حسن".