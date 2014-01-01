إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة

الأربعاء 18 مارس 2026 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة



واشنطن / وكالات /

 أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي، أن بلاده قررت تعليق نشر قواتها في غزة بسبب الحرب المندلعة في الشرق الأوسط.

وأوضح هادي في تصريح للصحافيين بالعاصمة جاكرتا اليوم الأربعاء، أن جميع الخطط المتعلقة بإرسال قوات إلى غزة "باتت في وضع الانتظار"، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 8 آلاف جندي سيكونون جاهزين للنشر بحلول نهاية حزيران/ يونيو القادم، ضمن إطار "قوة الاستقرار الدولية" التي أُنشئت في سياق خطة غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

