إيران تؤكد رسميًا مقتل علي لاريجاني مع ابنه ونائبه ومجموعة من حراس الأمن

الثلاثاء 17 مارس 2026 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكدت وكالة تسنيم، مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مؤكدة أنه قُتل مع ابنه ونائبه ومجموعة من حراس الأمن .

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هناك كثيرا من المفاجآت لإيران لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وقال: "نزعزع استقرار النظام الإيراني، وكلنا أمل في إعطاء شعب إيران الفرصة لإسقاطه".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: “قتلنا اليوم في إيران علي لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، ونعمل على مساعدة الشعب الإيراني للتحرك ضد النظام”.


وتابع: “مصممون على إحراز النصر، ونوشك أن نصل إلى لحظة نكون فيها قوة عظمى عالمية إلى جانب أمريكا”.

