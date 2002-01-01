  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف : مقهى إسرائيلي يتعرض لضرر اقتصادي بسبب زيارة نتنياهو له

الإثنين 16 مارس 2026 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

تعرض مقهى في تلال القدس لهجوم واسع على الإنترنت بعد نشر فيديو يظهر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يزور المكان ويشتري القهوة.

وأوضح صاحب مقهى "ستيف بولانجيري" لصحيفة "معاريف" العبرية أن الهجوم تضمن آلاف التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى منصة جوجل، بعضها تضمن ألفاظاً معادية للسامية.

وأشار إلى أن هذه التعليقات جاءت من مستخدمين من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وتركيا والدول العربية، وهدفت إلى تقليل تقييم المقهى وإلحاق ضرر اقتصادي به، وأوضحوا أن بعض الادعاءات تضمنت معلومات كاذبة، مثل إدخال حيوان إلى المتجر أو مشكلات صحية مزعومة نتيجة القهوة.

وأكد مالكي المقهى، أنهم سيواجهون هذه الهجمات بكل الوسائل المتاحة، داعين الجمهور الإسرائيلي إلى زيارة المقهى وكتابة تقييمات إيجابية لتعويض الضرر ورفع مستوى التفاعل الإيجابي، وأضافوا أن المقهى يرحب بجميع الزوار ويحترم الجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.

الأكثر قراءة اليوم

يتحدث يوميا مع نتنياهو .. الكشف عن نصيحة بن سلمان للرئيس الأمريكي

مقتل فلسطيني في الامارات بعد سقوط صاروخ على سيارة

هيئة "الاتصالات الأمريكية" تهدد وسائل الإعلام بعد منشور ترامب الغاضب

إسرائيل: استدعاء 450 ألف عسكري احتياط استعدادا لعملية برية في لبنان وتوسيع خيارات العمليات

في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

مصر تستأنف إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

روسيا تحذر إسرائيل من الاقتراب من مفاعل بوشهر النووي

الأخبار الرئيسية

في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

لاريجاني: استراتيجية "تفكيك إيران" فشلت.. وسنواصل ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية

مجتبى خامنئي يعيّن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري مستشارا عسكريا له

الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب على لبنان حتى 26 مايو.. وغولان يحذر من وقوع الجنود في “المستنقع الخطير”

إسرائيل تفقد صواريخها الاعتراضيّة .. نتنياهو تجاهل تحذيرات ترامب بعدم قصف المنشآت النفطيّة بطهران ..