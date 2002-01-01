معاريف : مقهى إسرائيلي يتعرض لضرر اقتصادي بسبب زيارة نتنياهو له

وكالات / سما/

تعرض مقهى في تلال القدس لهجوم واسع على الإنترنت بعد نشر فيديو يظهر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يزور المكان ويشتري القهوة.

وأوضح صاحب مقهى "ستيف بولانجيري" لصحيفة "معاريف" العبرية أن الهجوم تضمن آلاف التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى منصة جوجل، بعضها تضمن ألفاظاً معادية للسامية.

وأشار إلى أن هذه التعليقات جاءت من مستخدمين من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وتركيا والدول العربية، وهدفت إلى تقليل تقييم المقهى وإلحاق ضرر اقتصادي به، وأوضحوا أن بعض الادعاءات تضمنت معلومات كاذبة، مثل إدخال حيوان إلى المتجر أو مشكلات صحية مزعومة نتيجة القهوة.

وأكد مالكي المقهى، أنهم سيواجهون هذه الهجمات بكل الوسائل المتاحة، داعين الجمهور الإسرائيلي إلى زيارة المقهى وكتابة تقييمات إيجابية لتعويض الضرر ورفع مستوى التفاعل الإيجابي، وأضافوا أن المقهى يرحب بجميع الزوار ويحترم الجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.