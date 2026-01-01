في تصريح خطير ..لافروف : الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ايران لم يمر دون رد وطهران تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج

الإثنين 16 مارس 2026 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

 

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة وقف الصراعات في الشرق الأوسط، وجلوس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع نظيره الكيني موساليا مودافادي في العاصمة موسكو.
وأوضح لافروف أن “الموقف العدائي للولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران لم يمر دون رد”.

وذكر أن “إيران تدافع عن نفسها وترد بهجمات انتقامية على البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول أخرى”.
وأشار لافروف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضررت أيضاً من الهجمات الإيرانية.
وأكد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن أي أعمال تُلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأضاف أن إيران بحاجة إلى ضمانات أمنية، وأنها “ليست مستعدة للمفاوضات لأن الولايات المتحدة تسعى إلى مصادرة اليورانيوم المخصب”.
ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة

