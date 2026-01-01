أول ناقلة نفط غير إيرانية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب

وكالات - سما-

عبرت ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز وهي تبثّ إشارات عبر جهاز التتبّع للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/ فبراير، وفق ما أعلن مرصد "مارين ترافيك" المتخصص في متابعة الملاحة البحرية الإثنين.

وأفاد المرصد في بيان "باتت ناقلة النفط أفريماكس (أي ناقلة متوسطة الحجم) ’كراتشي’ المحمّلة بنفط ’داس’ الخام من أبو ظبي، أول ناقلة غير إيرانية تعبر المضيق وهي تبث إشارة نظام التعريف الآلي (AIS)، ما يشير إلى أن بعض الشحنات قد تنال عبورا آمنا تم التفاوض عليه".

وأشار إلى أن السفينة، وهي بطول 237 مترا وترفع علم باكستان، لديها غاطس (الجزء المغمور بالمياه) من 11,5 مترا، ما يدفع إلى الظنّ أنها ثقيلة ومحمّلة بشحنات.

وهي دخلت المياه الإيرانية الأحد "وتبحر راهنا في خليج عمان بسرعة 9,6 عقدات بحرية، بعدما اجتازت بنجاح المضيق مع نظام تعريف آلي مفعّل"، بحسب ما جاء في منشور لـ"مارين ترافيك" الإثنين عند الساعة 10:28 بتوقيت غرينيتش.

وأشار المرصد إلى أن "عملية العبور هذه تأتي بعد أسابيع من ملاحة بحرية مخفّضة الحركة بشدّة في المعبر المائي الإستراتيجي".

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن السفينة رست آخر مرّة في جزيرة داس الإماراتية التي تضمّ منشآت نفطية كبيرة.

يشكّل مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خُمس الإنتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال ممرّا استراتيجيا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج.

وهو مغلق بالكامل تقريبا بفعل الضربات والتهديدات التي تطلقها إيران ردّا على استهدافها من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسجّلت شركة جمع البيانات البحرية "لويدز ليست إنتيليجنس" عبور 77 سفينة في مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/ فبراير وحتّى يوم الجمعة، أغلبيتها تابعة لما يعرف بأسطول الظلّ وهي خارج إطار نظم التأمين والتتبّع المعتمدة.

ومنذ الأوّل من آذار/ مارس، تعرّضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات، لهجمات أو حوادث في المنطقة، بحسب وكالة الأمن البحري البريطانية.