إيران تعلن استهداف قيادة المنطقة الجنوبية ومستودعات صواريخ رافائيل في إسرائيل

أعلنت إيران، الاثنين، استهدافها قيادة المنطقة الجنوبية ومستودعات صواريخ رافائيل في إسرائيل، وجماعات مناهضة لإيران بأربيل العراقية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن استهداف المواقع والجماعات المذكورة، جرى بصواريخ وطائرات مسيّرة وفي إطار الموجة السادسة والخمسين من “عملية الوعد الصادق 4”.

ولفت إلى أن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري نفذت “هجمات دامية على مواقع الجماعات المعادية لإيران في أربيل”.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة