  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لاريجاني: استراتيجية "تفكيك إيران" فشلت.. وسنواصل ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية

الإثنين 16 مارس 2026 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده واجهت ما وصفه بعدوان أمريكي إسرائيلي خلال المفاوضات، مؤكداً أن إيران ستواصل مسار المواجهة والمقاومة.

قال لاريجاني إن إيران تعرضت لعدوان أمريكي إسرائيلي مخادع وقع أثناء المفاوضات، معتبراً أن الهدف من ذلك كان تفكيك إيران وإضعافها.

وأضاف أن أياً من الدول الإسلامية لم يقف إلى جانب الشعب الإيراني خلال المواجهة، باستثناء حالات وصفها بأنها محدودة وفي إطار مواقف سياسية فقط.

وأكد لاريجاني أن الشعب الإيراني استطاع بإرادته مواجهة الهجمات وإرباك خصومه، مشيراً إلى أن الطرف الآخر بات عاجزاً عن إيجاد مخرج من "المأزق الاستراتيجي".

وتساءل المسؤول الإيراني عن الانتقادات التي طالت بلاده بسبب استهداف القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية، قائلاً إنه لا يمكن مطالبة إيران بالوقوف مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم هذه القواعد لشن هجمات ضدها.

واختتم لاريجاني تصريحاته بالتأكيد أن إيران ستواصل طريق المقاومة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، متسائلاً: "إذا كانت المواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وقوى المقاومة من جهة أخرى، ففي أي جانب تقفون؟".

