  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدنمارك: أمريكا لم تعد أقرب حلفائنا

الإثنين 16 مارس 2026 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

صرّحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، المرشحة لولاية جديدة، خلال مناظرة انتخابية، بأنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة أقرب حلفاء بلادها، مشيرة إلى أن أقرب حلفائها الآن "أوروبا وشركاء آخرين، مثل كندا"، وفق تعبيرها.

وقالت فريدريكسن، ردًا على سؤال حول إذا ما كانت واشنطن تعد أقرب الحلفاء للدنمارك: "لا، لم يعد بإمكاني تسميتهم كذلك".

وأشارت إلى أنها "ما تزال تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوروبا، ولكن ليس للدنمارك".

وأضافت: "لذا عندما تسألون- من هو أقرب حلفائنا اليوم؟ فالإجابة هي أوروبا، ودول الشمال، وشركاء مثل كندا. للأسف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأنه يريد ترتيب لقاءات مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل لقاء وفد حماس مع ميلادنوف بالقاهرة …

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال قائد وحدة التدخل السريع بشرطة غزة

يتحدث يوميا مع نتنياهو .. الكشف عن نصيحة بن سلمان للرئيس الأمريكي

إسرائيل: استدعاء 450 ألف عسكري احتياط استعدادا لعملية برية في لبنان وتوسيع خيارات العمليات

هيئة "الاتصالات الأمريكية" تهدد وسائل الإعلام بعد منشور ترامب الغاضب

عراقجي: إيران “لا ترى أي سبب للتفاوض” مع الولايات المتحدة والهجوم على جزيرة “خارك” انطلق من قاعدة عسكرية داخل دولة جارة..

مقتل فلسطيني في الامارات بعد سقوط صاروخ على سيارة

الأخبار الرئيسية

مجتبى خامنئي يعيّن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري مستشارا عسكريا له

الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب على لبنان حتى 26 مايو.. وغولان يحذر من وقوع الجنود في “المستنقع الخطير”

إسرائيل تفقد صواريخها الاعتراضيّة .. نتنياهو تجاهل تحذيرات ترامب بعدم قصف المنشآت النفطيّة بطهران ..

قطاع النفط الاميركي يحذر إدارة ترمب: أزمة الوقود قد تزداد سوءاً بصورة دراماتيكية في ظل الحرب على ايران ..

مأساة في خانيونس : شهداء بانهيار جدار على خيام النازحين