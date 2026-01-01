الدنمارك: أمريكا لم تعد أقرب حلفائنا

وكالات - سما-

صرّحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، المرشحة لولاية جديدة، خلال مناظرة انتخابية، بأنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة أقرب حلفاء بلادها، مشيرة إلى أن أقرب حلفائها الآن "أوروبا وشركاء آخرين، مثل كندا"، وفق تعبيرها.

وقالت فريدريكسن، ردًا على سؤال حول إذا ما كانت واشنطن تعد أقرب الحلفاء للدنمارك: "لا، لم يعد بإمكاني تسميتهم كذلك".

وأشارت إلى أنها "ما تزال تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوروبا، ولكن ليس للدنمارك".

وأضافت: "لذا عندما تسألون- من هو أقرب حلفائنا اليوم؟ فالإجابة هي أوروبا، ودول الشمال، وشركاء مثل كندا. للأسف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح بأنه يريد ترتيب لقاءات مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.