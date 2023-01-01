الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,247 شهيد

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,247 شهيدا، و171,878 مصابا، منذ بدء السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت الصحة في تقريرها اليومي، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 شهداء جدد و17 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 671، وإجمالي الإصابات إلى 1779، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأشارت إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 نتيجة انهيار جدار، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات بسبب فصل الشتاء إلى 28.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.