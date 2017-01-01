الضحية الثالثة من العائلة: مقتل مجدي ناصر في جريمة إطلاق نار بالطيرة

الإثنين 16 مارس 2026 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب مجدي ناصر، صباح اليوم، جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة. وأعلنت طواقم الإسعاف عن وفاته في المكان بعد العثور عليه دون علامات حياة ومصابًا بجروح نافذة وخطيرة.

ضحية جريمة القتل في الطيرة هو مجدي طلال ناصر (30 عاما). وقد قام المجرمون بالتربص له بجانب منزله، وعندما كان متوجهاً إلى العمل أطلقوا عليه النار حتى أردوه قتيلاً.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن شقيقه مروان طلال ناصر قُتل يوم 9 كانون الثاني/ يناير عام 2025، كما قُتل شقيقه الآخر ماهر طلال ناصر (40 عاماً) يوم 25 أيار/ مايو عام 2017.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه في الساعة 07:39 تلقّى مركز الطوارئ 101 بلاغًا عن مصاب جراء حادث عنف في مدينة الطيرة.

وأضاف أن "الطواقم الطبية أفادت بأن رجلًا في الثلاثين من عمره عُثر عليه دون علامات حياة ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة، حيث تم إقرار وفاته في المكان".

وقال المسعف عدي فيومي: "وصلنا إلى موقع حادثة عنف ولاحظنا رجلًا في نحو الثلاثين من عمره فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده. للأسف لم تكن عليه أي علامات حياة، وبسبب إصاباته البالغة اضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة فإنه قبل وقت قصير، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة حول جريمة إطلاق نار باتجاه مركبة في مدينة الطيرة ، وقد أسفر إطلاق النار عن إقرار وفاة رجل في المكان.

وأضاف أنه وصل أفراد الشرطة إلى موقع الجريمة، وباشروا التحقيق في ملابساتها، كما ينفذون عمليات تمشيط وملاحقة بحثًا عن المشتبهين بالضلوع في الجريمة. وبحسب تقدير أولي، فإن "خلفية الحادث ثأر دموي ضمن نزاع مستمر".

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري إلى 9 ضحايا، ومنذ مطلع العام الجاري، إلى 63 ضحية، من بينهم 62 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قتل في الناصرة، ومن بين الضحايا، ثلاثة برصاص الشرطة، وثلاث نساء، و3 فتيان دون عمر 18 عاما. ولا تشمل الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

