الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية في جنوب لبنان

الإثنين 16 مارس 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) أن قواته بدأت عمليات برية محدودة ضد مواقع لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان في الأيام القليلة الماضية لتعزيز الدفاعات الأمامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على «إكس»: «بدأت قوات الفرقة 91 خلال الأيام الأخيرة نشاطًا بريًا محددًا يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي».

وأضاف «وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة وذلك بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال»

وتابع أدرعي: «وقبيل دخول القوات هاجم جيش الدفاع من خلال قوات المدفعية وسلاح الجو العديد من الأهداف الإرهابية في المنطقة لإزالة التهديدات»، مؤكداً «وتواصل قوات الفرقة إلى جانب الجهود الهجومية بتنفيذ مهمة الدفاع عن بلدات الجليل إلى جانب قوات الفرقة 146».

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل لقاء وفد حماس مع ميلادنوف بالقاهرة …

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مبعوث نتنياهو زار السعودية لهذا السبب ..

العثور على جثة ابنة وزيرة الاستيطان المتطرفة بمنزلها.. اتهمت والديها باغتصابها

"عملية 40 ثانية".. خطة إسرائيل لاستهداف القيادة الإيرانية بداية الحرب

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال قائد وحدة التدخل السريع بشرطة غزة

الحرس الثوري : سنواصل ملاحقة نتنياهو وقتله إن كان لا يزال على قيد الحياة

إسرائيل: استدعاء 450 ألف عسكري احتياط استعدادا لعملية برية في لبنان وتوسيع خيارات العمليات

16 شهيدا خلال 24 ساعة وانهيار جدار على خيام النازحين يودي بحياة 3 منهم في قطاع ازة

الحرس الثوري الايراني: الصواريخ الجديدة لم تدخل الخدمة حتى الان

مصادر أمنية إسرائيلية: الحرب ضد إيران لا تتقدم بالوتيرة التي حددتها المؤسسة العسكرية في بداية العمليات

الكشف عن تفاصيل لقاء وفد حماس مع ميلادنوف بالقاهرة …

عراقجي: إيران “لا ترى أي سبب للتفاوض” مع الولايات المتحدة والهجوم على جزيرة “خارك” انطلق من قاعدة عسكرية داخل دولة جارة..