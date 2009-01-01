وزير الزراعة الاوزبيكي يوعز بالبدء الفوري لإنجاز اتفاقية تعاون في المجال الزراعي بين فلسطين وأوزباكستان

وكالات - سما-





خلال استقباله لسفير دولة فلسطين لدى اوزباكستان د . وائل البطريخي أوعز وزير الزراعة الأوزبيكي إبراهيم عبدالرحمنوف لجهات الاختصاص في وزارة الزراعة بالبدء الفوري لإنجاز اتفاقية تعاون في المجال الزراعي بين فلسطين وأوزباكستان كما وعبر عبدالرحمنوف عن رغبتهم في البدء في تعزيز التعاون في القطاع الزراعي والبدء في إطلاق شراكة حقيقية للاستفادة من خبرات الطرفين وبما يحقق مصالح البلدين كما واكد على ان التعاون والشراكة مع فلسطين ياتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس الاوزبيكي السيد شوكت ميرزييوييف الذي يؤكد دوما على وقوف جمهورية أوزباكستان مع فلسطين وشعبها حتى اقامة دولته المستقلة .

وخلال اللقاء اطلع د. البطريخي وزير الزراعة الاوزبيكي على انتهاكات حكومة الاحتلال والمستوطنين تجاه المزارعين الفلسطينين وعلى مصادرتهم للأراضي الفلسطينية والاستيطان المستشري في كافة المحافظات الفلسطينية كما اطلعه على تحديات الواقع الزراعي بسبب سياسات حكومة الاحتلال في خلق واقع جديد وتغيير لمعالم الارض الفلسطينية وكذلك هدم المزراع والمنشات والبيوت البلاستيكية وحتى منع المزارعين الفلسطينيين من الرعي واستصلاح الاراضي وفرضهم ضرائب عالية على المنتجات الفلسطينية.

كما اطلعه على التطور والقدرات والإمكانيات الضخمة في القطاع الزراعي تحديداً حيث استطاع شعبنا التميز والابداع ، واصبح لدينا امكانيات كبيرة في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية والاساليب الحديثة المستخدمة سواء في الاسمدة ، او الري ، او جمع المحاصيل ، او رفع القدرة الانتاجية للابقار والمواشي ، والأتمتة للمزارع الحيوانية ، وزراعة الزهور ، والتمور ، والزيتون ، والاعشاب العطرية والطبية ، وكذلك تخزين الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية ، وكذلك البيوت البلاستيكية ، واستخدام الطاقة الحديثة والنظيفة التي تعتمد على الشمس والرياح ، والتي ترتكز على تقليل التكلفة والحد من التلوث البيئي الناتج عن استخدام اساليب التدفئة القديمة