تصعيد اسرائيلي دموي .. 9 شهداء بقصف مركبة شرطة وسط القطاع

غزة/سما/

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة للأمن قرب مدخل الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف، رفقة 8 من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر طبية أنَّ تسعة شهداء وصلوا إلى ثلاجة الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف جيب شرطة.

والشهداء هُم العقيد إياد أبو يوسف، توفيق عزمي الخالدي، وسام أكرم الحافي، فتحي عويضة، عبد الله بدوان، مصعب الدرة، رامي حرب، عبد الله العمصي.

بدورها، أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بشدة، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم.

وقالت إنَّ تكرار الجرائم الإسرائيلية باستهداف المقار الشرطية وقصف ضباط الشرطة وعناصرها يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، باعتبار الأعيان الشرطية مراكز حماية مدنية محمية بموجب القانون ويحظر استهدافها.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأجهزة الشرطية ومقارها وعناصرها.

وأكدت على استمرار الأجهزة الشرطية والأمنية في أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار مهما بلغت التحديات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وصول 5 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 663 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,762 إصابة، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق التهدئة في غزة، مستهدفة المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة وإطلاق النار.